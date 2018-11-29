Ожидаем позитивного закрытия индекса МосБиржи с существенным повышением в диапазоне от 0.5% до 1.5% по итогам дня - ИК "Алго Капитал"

"Несмотря на негативное влияние нефтяных котировок, индексы МосБиржи и РТС сумели восстановиться в среднюю часть своих семимесячных диапазонов. Среднесрочная техническая картина в них по-прежнему выглядит нейтральной. Рынок продолжает "пилить" инвесторов и спекулянтов, рассчитывающих на масштабное трендовое движение. Особенная такая "пила" заметна на дневном графике долларового индекса РТС. Исходя из сложившейся на рынке акций ситуации, наиболее актуальными представляются стратегии, ориентированные на торговлю в диапазоне. По крайней мере, это будет справедливым до момента уверенного формирования среднесрочного отскока вверх в нефтяных фьючерсах. В настоящее время индекс МосБиржи сумел восстановиться к своему утреннему максимуму. Он вновь превысил важный уровень 2400 п., что представляется позитивным краткосрочным техническим сигналом. Этому способствует внутридневной разворот вверх в нефтяных фьючерсах. С учетом указанных факторов мы ожидаем позитивного закрытия индекса МосБиржи с существенным повышением в диапазоне от 0.5% до 1.5% по итогам дня", - отмечает аналитик ИК "Алго Капитал" Виталий Манжос.