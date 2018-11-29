Рубль ускорил рост к доллару и евро благодаря спросу на риск и укреплению валют ЕМ

Москва. 29 ноября. Доллар США и евро усилили снижение на "Московской бирже" в четверг днем и торгуются вблизи минимальных отметок с начала торговой сессии; рубль укрепляется к бивалютной корзине благодаря увеличению спроса на рисковые активы и укреплению валют emerging markets.

Курс доллара США составил 66,49 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 46,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. При этом евро стоил 75,56 руб./EUR1, опустившись на 59,5 копейки. Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подешевела на 52,25 копейки - до 70,57 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 30 ноября на 30,94 копейки, до 66,6342 руб./$1, и увеличил курс евро на 37,06 копейки, до 75,8897 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль ускорил рост к доллару и евро следом за большинством валютных площадок emerging markets и росту спроса на рисковые активы, в том числе, на рынке ОФЗ (к середине дня индекс "чистых" цен ОФЗ RGBI вырос на 0,4%, до 133,8 пункта).

Участники рынков отыгрывают падение доллара на глобальном рынке после того, как накануне глава ФРС США Джером Пауэлл завил в ходе своего выступления в экономическом клубе Нью-Йорка, что базовая процентная ставка в США находится чуть ниже уровня, который можно считать нейтральным.

"Процентные ставки по-прежнему низкие в историческом понимании и остаются лишь немногим ниже уровня, который можно оценить как нейтральный, то есть не стимулирующий и не ограничивающий экономический рост", - приводит его слова MarketWatch. Ранее Дж.Пауэлл отмечал, что до нейтрального уровня базовой ставки еще далеко.

Также глава ФРС заявил, что дальнейший курс денежно-кредитной политики не предопределен и будет зависеть от макроэкономических показателей.

Рубль получает дополнительную поддержку и от некоторого улучшения геополитического фона вокруг России после того, как стало известно, что ЕС не намерен вводить новые антироссийские санкции из-за недавнего инцидента в Керченском проливе. Об этом сообщила газета "Известия" со ссылкой на своих источников в ЕС и российских дипломатических кругах.

Кроме того, рынок позитивно оценил новость о том, что встреча президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина планируется в Буэнос-Айресе в середине дня в субботу, лидеры сами определят ее формат. Об этом "Интерфаксу" сообщил информированный источник в Вашингтоне.

Ранее сообщалось, что Д.Трамп поставил условием встречи с российским президентом результаты "полного отчета" о задержании Россией в воскресенье трех украинских военно-морских кораблей и членов их экипажей. По его словам, именно отчет станет "определяющим" в вопросе о том, следует ли проводить встречу с В.Путиным в Аргентине.

"Может быть, я не стану проводить встречу...", - сказал накануне Д.Трамп в интервью газете Washington Post. "Мне не нравится эта агрессия. Я не хочу этой агрессии совсем", - добавил он, комментируя инцидент.

Цены на нефть эталонных марок активно дешевеют в ходе торгов в четверг, обновляя минимальные значения с октября 2017 года.

Январские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК подешевели на 0,9% - до $58,56 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени снизились на 0,54% - до $50,02 за баррель.

Внимание трейдеров приковано к саммиту G20, который стартует в Буэнос-Айресе в пятницу. На этом мероприятии, в частности, запланирована встреча президента России В.Путина и наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бин Салмана.

Ожидается, что лидеры двух стран обсудят вопрос нефтедобычи, однако у них есть свои причины, которые могут воспрепятствовать ее сокращению.

С одной стороны, В.Путин накануне заявил, что текущие цены на нефть устраивают Россию. Профицит бюджета и слабый рубль защищают Россию от негативного влияния обвала нефтяных котировок.

С другой стороны, на фоне скандала с убийством журналиста Джамаля Хашкаджи руководство Саудовской Аравии вряд ли захочет вызвать недовольство президента США Д.Трампа, который неоднократно призывал отказаться от мер по повышению цен на нефть.

Вопрос сокращения нефтедобычи будет решаться на встрече ОПЕК в Вене 6 декабря, в которой примут участие партнеры организации.

"Рубль сдержанно укрепляется в основных валютных парах в ходе торгов четверга. На текущий момент внешний фон для российской валюты можно охарактеризовать как нейтральный. Несмотря на то, что интерес к валютам развивающихся рынков подрастает на фоне ослабления доллара США, общая неопределенность от предстоящей встречи лидеров G20 сохраняется и ограничивает потенциал роста аппетита к рисковым активам. В целом стоит отметить, что потенциал укрепления рубля по-прежнему выглядит ограниченным на фоне повышенных санкционных рисков и сохранения негативных настроений на нефтяном рынке. Также одним из факторов, ограничивающих потенциал роста рубля, выступает ожидаемое возвращение Банка России на рынок с покупками валюты в рамках бюджетного правила, о чем накануне сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина", - отметил аналитик Нордеа банка Денис Давыдов.

"Предстоящая встреча на саммите G20 по-прежнему остается ключевым событием, в преддверии которого инвесторы займут выжидательные позиции на внутреннем рынке. Однако хотя пока предстоящая встреча больше выступает фактором, поддерживающим рубль, нельзя исключать, что даже если встреча состоится, ее итоги могут не оправдать надежд участников рынка, и в этих условиях доллар может предпринять попытки возвращения в диапазон 67-68 руб./$1", - полагает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов опустились в четверг, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК почти не изменились по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" опустилась на 14 базисных пунктов (б.п.) - до 7,6% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок снизилась на 3 б.п. - до 7,77% годовых. Ставка на срок 1 месяц осталась на прежнем уровне - 7,98% годовых, ставка на срок 3 месяца повысилась на 1 б.п. - до 8,45% годовых, ставка на срок 6 месяцев не изменилась по сравнению со средой, оставшись на уровне 8,49% годовых.