Доллар остается в русле "бычьего" тренда - eToro

"Несмотря на вчерашний удар со стороны главы ФРС, американская валюта продолжит торговаться в рамках восходящего тренда. В четверг давление на доллар уже слабеет, и хотя в краткосрочной перспективе не исключены новые всплески продаж, общий настрой индекса USD остается вполне уверенным. Так, пара EUR/USD натолкнулась на психологическое сопротивление в районе 1.14 и отскочила, вернувшись на исходные позиции. Вчерашнее ралли котировок было спровоцировано сугубо продажами доллара. А между тем евро остается со своими проблемами. Сегодня итальянский премьер-министр Сальвини завил, что правительство не обсуждает сокращение цели дефицита бюджета больше чем на 0,2%. Учитывая, что Еврокомиссия настаивает на том, чтобы страна внесла более существенные коррективы в свой бюджетный план, Риму по-прежнему грозит процедура избыточного дефицита и финансовые санкции. А значит, и риски для единой валюты сохраняются. Таким образом, даже если рынок начнет всерьез пересматривать свои ожидания по ужесточению политики ФРС в сторону более медленных темпов повышения ставок, итальянские проблемы не дадут EURUSD переломить нисходящий тренд. К слову, инвесторы слишком драматизировали заявления Пауэлла: учитывая текущие ставки на уровне 2-2,5% и целевой диапазон в районе 2,5-3,5%, до достижения цели еще 3-4 повышения на 0,25%. А значит, в следующем году регулятор продолжит ужесточать политику, но, возможно, возьмет некоторую паузу после повышения в следующем месяце", - комментирует ситуацию на валютном рынке аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.