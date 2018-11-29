Избыток предложения держит котировки нефти ниже важной отметки в 60 долл. США за баррель - Julius Baer

Еженедельный отчет по американскому рынку нефти, который является, пожалуй, самым важным индикатором для сектора, в среду вновь привел к снижению цен, напоминает глава исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберт Рюкер. Запасы нефти в США растут с конца лета самыми высокими темпами за последние пять лет. На североамериканском рынке наблюдается заметный профицит предложения. Даже ранний и резкий рост активности перерабатывающих предприятий после сезонной остановки на техническое обслуживание в осенние месяцы не позволил предотвратить увеличение запасов "черного золота" в хранилищах.

Дополнительное давление на рынок оказали заявления президента России Владимира Путина, который назвал цену 60 долл. США за баррель наиболее сбалансированной и справедливой. Это снижает вероятность скоординированного сокращения добычи странами ОПЕК+.

"На рынке нефти формируется "медвежий" сценарий, - указывает Норберт Рюкер. - Текущий уровень цен подразумевает, что страны-производители будут продолжать наращивать добычу или что мировая экономика вскоре столкнется со значительным замедлением роста. Оба этих варианта кажутся нам маловероятными. Саудовская Аравия и ее союзники, скорее всего, частично отменят увеличение квот на добычу, чтобы предотвратить дальнейший рост профицита предложения. Противостояние саудитов с Вашингтоном, связанное, в частности, с убийством журналиста Джамаля Хашогги, отразится на дипломатической риторике, но не приведет к реальным последствиям.

Инфляция топливных цен в развивающихся странах замедляется, и спрос на нефть может пострадать меньше, чем ожидалось ранее. Кроме того, снижение котировок указывает на то, что сланцевая индустрия начинает пересматривать инвестиционную политику и сокращает новые вложения в добычу. Избыток предложения держит котировки нефти ниже важной отметки в 60 долл. США за баррель. На рынке формируются сильные "медвежьи" настроения на фоне увеличения рисков профицита в секторе, тогда как проблемы иранского эмбарго потеряли свою актуальность".