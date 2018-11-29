Рынок акций утром поднялся к 2400п по индексу МосБиржи на сигналах от ФРС США, лидируют Россети после отчета

Москва. 29 ноября. Рынок акций РФ утром в четверг поднялся к рубежу 2400 пунктов по индексу МосБиржи на фоне роста мировых фондовых площадок на сигналах от Федрезерва США по монетарной политике, лидируют в росте акции "Россетей" после выхода сильного квартального отчета.

К 11:10 МСК индекс МосБиржи составил 2399,3 пункта (+0,8%), индекс РТС - 1134,59 пункта (+1,9%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) подросли в пределах 3,8%.

Доллар просел до 66,63 рубля (-0,33 рубля).

Подорожали рублевые акции "Россетей" (+2,9% и +3,8% "префы"), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+2,2%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+2%), "РусАла" (MOEX: RUALR) (+1,5%), "Мосбиржи" (+1,4%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,1%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1%), "Аэрофлота" (+0,9%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,9%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+0,9%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,9%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,8%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,8%).

ПАО "Россети" по итогам работы в январе-сентябре 2018 года увеличило чистую прибыль по МСФО на 9,4% (до 88,7 млрд руб.), в третьем квартале прибыль выросла на 17,4% (до 31,72 млрд руб.). Показатель EBITDA в июле-сентябре вырос с 72,35 млрд до 76,26 млрд руб.

Подешевели бумаги "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (-0,4% и +0,1% "префы"). Совет директоров компании рекомендовал утвердить дивиденды за 9 месяцев 2018 года в размере 2,5 рубля на обыкновенные и привилегированные акции, говорится в сообщении компании. Общий размер дивидендных выплат на все виды акций может составить 6,96 млрд рублей.

В США накануне индексы выросли на фоне выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, тон которого показался инвесторам более "голубиным", чем ранее - рынок расценил это как сигнал, что Федрезерв может сделать паузу в цикле повышения ставки в следующем году. Подъем Dow Jones (+2,5%) и S&P 500 (+2,3%) по итогам сессии стал максимальным с марта.

Выступая в экономическом клубе Нью-Йорка в среду, Дж.Пауэлл заявил, что базовая процентная ставка в США находится чуть ниже уровня, который можно считать нейтральным. "Процентные ставки по-прежнему низкие в историческом понимании и остаются лишь немногим ниже уровня, который можно оценить как нейтральный, то есть не стимулирующий и не ограничивающий экономический рост", - приводит его слова MarketWatch.

Ранее глава Федрезерва отмечал, что до нейтрального уровня базовой ставки еще далеко.

Также Дж.Пауэлл заявил, что дальнейший курс денежно-кредитной политики не предопределен и будет зависеть от макроэкономических показателей.

В Азии в четверг динамика индексов была смешанной (Япония выросла на 0,4%, Китай просел на 1,3%), растет Европа (FTSE, DAX, CAC40 прибавляют 0,6-0,9%), но минусуют американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,2%).

Статданные, опубликованные в четверг, указали на более существенный, чем ожидалось, рост розничных продаж в Японии в октябре. Объем розничных продаж увеличился на 1,2%, тогда как эксперты в среднем прогнозировали повышение на 0,4%.

В центре внимания рынка - предстоящий саммит G20 в Буэнос-Айресе: трейдеры возлагают надежды на встречу президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина, рассчитывая, что это снизит напряженность в отношениях двух стран. Д.Трамп и Си Цзиньпин планируют встретиться в субботу для обсуждения ситуации в торговой сфере.

Экономический советник Белого дома Ларри Кадлоу заявил, что Д.Трамп "видит хорошие шансы на заключение соглашения" между двумя странами. Он подтвердил, однако, предыдущее заявление Д.Трампа, что Вашингтон готов провести новый раунд повышения пошлин на товары китайского экспорта в случае отсутствия прогресса в переговорах с председателем КНР.

Нефть утром в четверг консолидируется после отката накануне до минимума более чем за год, уровень цен Brent на $0,7 ниже, чем при закрытии рынка акций в среду. Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 11:10 МСК составила $59,08 за баррель (-0,02% и -2,4% в среду), январская цена WTI - $50,49 за баррель (+0,4% и -2,5% накануне).

Причиной отката стала в том числе новость министерства энергетики США о том, что запасы нефти в стране за прошлую неделю увеличились на 3,577 млн баррелей (до 401,5 млн баррелей) при прогнозах роста на 0,4-1 млн баррелей. Подъем был зафиксирован по итогам десятой недели подряд.

В ходе саммита G20, который стартует в Буэнос-Айресе в пятницу, может состояться встреча президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина. Следующее заседание ОПЕК назначено на 6 декабря.

Ведущий аналитик компании "Олма" Антон Старцев полагает, что сохранение оптимизма в секторе высоколиквидных бумаг обязано позитивной реакции мировых рынков на выступление Дж.Пауэлла. Однако возможность сильных движений по индексу РТС пока выглядит сомнительной, учитывая слабость нефти (Brent не удалось удержать психологически важный уровень $60 за баррель) и влияние геополитического фактора. На валютном рынке курс доллара остается под давлением, поскольку комментарий главы ФРС дал основания ожидать паузы в повышении базовой процентной ставки в следующем году.

Аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаил Поддубский также отмечает, что смягчение риторики главы Федрезерва по сравнению с его октябрьской речью поддержало рисковые активы на рынках. В глазах инвесторов вероятность декабрьского повышения процентной ставки практически не изменилась (согласно фьючерсам на ставку, вероятность составляет около 80%), а вероятность еще не менее трех повышений в 2019 году опустилась до 8% (еще в начале месяца рынок оценивал вероятность такого сценария в 20-30%), и на данный момент рынок закладывает только одно повышение ставки в следующем году.

Ключевым событием текущей недели станет саммит G20, на котором будет обсуждаться вопрос торговых противоречий (в первую очередь, США-Китай). На горизонте ближайших торговых сессий по индексу МосБиржи можно ориентироваться на диапазон 2350-2420 пунктов, а динамику индекса на следующей неделе во многом могут определить итоги предстоящего саммита G20.

По словам аналитика ИК "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, нефть подверглась распродажам после выхода статистики Минэнерго США, показавшей рост запасов и сохранение производства нефти на уровне 11,7 млн баррелей в сутки. В рамках экономического форума "Россия зовет!" президент РФ В.Путин сообщил, что для России вполне приемлема цена в $60 за баррель. Иными словами, сложившаяся ситуация на рынке не требует каких-то решений от РФ. Соответственно, перспектива участия РФ в новом соглашении ОПЕК+ по ограничению производства остается под вопросом.

Внешний фон нельзя однозначно назвать оптимистичным. Китайский рынок продолжил сомневаться в позитивном итоге встречи президентов США и КНР. Также остается неясной ситуация с реакцией США и союзников на события в Керченском проливе. Источником позитива для российского рынка могут оставаться корпоративные новости. "Аэрофлот" (MOEX: AFLT) и "РусГидро" (MOEX: HYDR) отчитаются по МСФО за III квартал, продолжили подъем бумаги "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,4%) на ожиданиях роста дивидендов до двухзначных чисел или минимум на 25% от прошлогодних.

Как отмечает аналитик "Алор брокер" Алексей Антонов, даже при размере выплат 10 руб. на акцию "Газпрома" их дивидендная доходность составит 6%, что соответствует ставкам по хорошим банковским депозитам. В таких условиях приобретать бумаги концерна имеет смысл даже консервативным инвесторам. Не исключено, что до конца недели акции "Газпрома" могут достичь 170 руб.

Словам главы ФРС Дж.Пауэлла о близости текущей ставки к нейтральному уровню говорит о том, что политика Федрезерва по повышению ставок скоро может завершиться. Нефть Brent нащупала коридор $58,4-61 за баррель, где и останется до появления первой информации о намерениях ОПЕК+ по уровню добычи в следующем году.

Если нефть не возобновит движение к верхней границе указанного диапазона, индекс МосБиржи вполне может подойти к поддержке 2360 пунктов. Для закрепления же на рубеже 2400 пунктов рынку акций РФ нужны какие-то новые драйверы. О существенном укреплении рубля можно забыть после объявления главы ЦБ о серьезности намерений начать покупку валюты на открытом рынке в середине января. До конца недели актуальным для рубля является диапазон 66,3-67,5 руб./$1.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции "Русгрэйн Холдинга" (MOEX: RUGR) (+7,6%), "МРСК Юга" (MOEX: MRKY) (+2,9%).

Подешевели бумаги ПАО "Группа компаний "Роллман" (MOEX: RLMN) (-3,1%), "Юнипро" (MOEX: UPRO) (-0,5%), ПАО "Обувь России" (MOEX: OBUV) (-0,5%), "Группы компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (-0,4%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 7,388 млрд рублей (из них 2,031 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).