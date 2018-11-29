Рубль растет к доллару и евро на улучшении геополитического фона вокруг России

Москва. 29 ноября. Доллар США и евро снижаются на "Московской бирже" в четверг утром; рубль растет к бивалютной корзине на фоне некоторого улучшения геополитической ситуации вокруг России.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 66,8-66,89 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 66,88 руб./$1 (-7,25 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро снизился до 76,11 руб./EUR1 (-4,75 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) опустилась на 6,13 копейки к уровню закрытия среды, до 71,03 рубля.

Доллар при этом оказался на 6,11 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 59,09 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль растет к доллару и евро на старте торгов благодаря улучшению геополитического фона вокруг России после того, как СМИ сообщили, что ЕС не будет вводить новые антироссийские санкции из-за недавнего инцидента в Керченском проливе.

"Евросоюз не будет вводить новые санкции против РФ. Мы высказываемся за прагматичный подход и дипломатическое урегулирование возникших противоречий", - приводит газета "Известия" слова собеседника в ЕС. В том же ключе высказался и высокопоставленный источник "Известий" в российских дипломатических кругах, отмечается в статье.

Решение о любых санкциях должно единогласно утверждаться на заседании Совета ЕС всеми 28 странами-членами объединения, напомнили газете в пресс-службе Еврокомиссии. Однако учитывая позицию Германии и Франции, которые выступили против новых антироссийских санкций, а также настрой стран вроде Италии и Венгрии на нормализацию отношений с Москвой, можно с уверенностью сказать, что согласия в этом вопросе в ЕС не будет, пишут "Известия".

Кроме того, рынок позитивно оценил новость о том, что встреча президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина планируется в Буэнос-Айресе в середине дня в субботу, лидеры сами определят ее формат. Об этом "Интерфаксу" сообщил информированный источник в Вашингтоне.

"Встреча намечена около полудня по местному времени (18:00 мск), на нее отводится более часа, возможно, два", - сказал источник. Он подчеркнул, что лидеры сами определят ее формат. "Захотят, будут беседовать один на один с переводчиками, если понадобится, пригласят к себе отдельных членов делегаций", - пояснил собеседник агентства.

Накануне в Кремле сообщили, что встреча президентов РФ и США запланирована в Буэнос-Айресе на 1 декабря, ее содержание и продолжительность будут целиком зависеть от двух лидеров. Как заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков, "стороны условились о месте и времени проведения встречи". "Предусматривается, что президенты переговорят один на один, а затем подключат к беседе членов своих делегаций", - добавил Ю.Ушаков.

Цены на нефть эталонных марок в четверг демонстрируют небольшую разнонаправленную динамику после того, как днем ранее они опустились до минимальных отметок более чем за год, сообщает MarketWatch. Причиной этого стала в том числе новость министерства энергетики США о том, что запасы нефти в стране за прошлую неделю увеличились на 3,577 млн баррелей - до 401,5 млн баррелей (при прогнозном снижении на 430 тыс. баррелей). Подъем был зафиксирован по итогам десятой недели подряд.

Январские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК уменьшились на 0,07% - до $59,05 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на январь утром в четверг выросла на 0,32% - до $50,45 за баррель.

По данным Dow Jones Market Data, оба сорта нефти завершили торги в среду на самых низких уровнях с октября 2017 года.

Итоги переговоров между США и Китаем могут оказать сильное влияние на нефтяные котировки, и ОПЕК, возможно, потребуется сократить производство в соответствии с этим, полагает Стюарт Айв из OM Financial.

В ходе саммита G20, который стартует в Буэнос-Айресе в пятницу, может состояться встреча президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина. Следующее заседание ОПЕК назначено на 6 декабря.