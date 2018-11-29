В ближайшие дни мы ожидаем бокового движения цен рублевых облигаций - Промсвязьбанк

Вчера Минфин успешно провел аукционы по размещению ОФЗ с постоянным купоном на 10 млрд руб., напоминает аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин. На первом аукционе были проданы ОФЗ 26223 с погашением в феврале 2024 года на 5 млрд руб. Спрос составил 10,7 млрд руб., доходность по цене отсечения -8,72%. На втором аукционе были проданы ОФЗ 26214 с погашением в мае 2020 года также на 5 млрд руб. Спрос на короткие бумаги оказался еще больше - 18,1 млрд руб., доходность – 7,99%. В среду состоялись купонные выплаты по трем выпускам ОФЗ на 13,3 млрд руб., что поддержало спрос на аукционах. Позитивным фактором для рынка ОФЗ также стало прошедшее во вторник размещение евробондов на 1 млрд евро, что снижает потребность в заимствованиях на внутреннем рынке.

"В ближайшие два дня мы ожидаем бокового движения цен рублевых облигаций. Инвесторы для определения своих стратегий будут ждать итогов саммита G-20, которые могут определить дальнейшую траекторию цен на нефть и перспективы урегулирования торговых разногласий США и Китая. Снижение ожиданий инвесторов по темпам повышения ставки ФРС в 2019 г. после комментариев Д.Пауэлла будет поддерживать спрос на локальные облигации развивающихся стран. Однако ускорение инфляции и удорожание стоимости фондирования российских банков ограничивает потенциал снижения доходности ОФЗ. До конца недели ожидаем проторговки рублевыми облигациями текущих ценовых уровней", - прогнозирует эксперт Промсвязьбанка.