Котировки Brent будут консолидироваться около отметки 60 долл./барр. - Промсвязьбанк

"Цены на нефть находятся около равновесного уровня 60 долл./барр., и их дальнейшая динамика будет зависеть от решения ОПЕК+ относительно сокращения добычи в 2019 году. Сейчас инвесторы оценивают вероятность принятия такого решения и аккумулируют позиции в преддверии саммита ОПЕК, и это усиливает волатильность на рынке. Отсутствие деталей потенциальной сделки ОПЕК+ не позволяет участникам рынка перейти к уверенным покупкам. В результате котировки Brent будут консолидироваться около отметки 60 долл./барр.", - отмечает специалист Промсвязьбанка Владимир Лящук.

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