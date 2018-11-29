Слова Путина и Пауэлла настроили рынок на продажу - FxPro

"Доллар потерял 0.9% после выступления Пауэлла, главы ФРС, вчера вечером, - комментирует ситуацию ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич. - Он отметил, что "в настоящий момент ставки находятся вблизи нейтральных уровней", что было воспринято как существенный сдвиг в риторике по сравнению с октябрьским выступлением. Тогда Пауэлл предупреждал, что ФРС может повышать ставки и далее, заметно превышая нейтральные отметки. Такое смещение позиции ЦБ нанесло удар по американской валюте вчера вечером, но, что еще важней, в будущем может оказать серьезное влияние на дальнейшие перспективы доллара и других рынков, оказавшись поворотным моментом в недавнем ралли. На наш взгляд, пока еще рано констатировать начало разворота, так как речь Пауэлла может быть попросту неверно истолкована".

Тем временем, нефть вернулась к снижению. Баррель марки Brent потерял 3% в среду и торгуется в настоящий момент у отметки $59, в одном шаге от минимумов октября 2017-го. Судя по всему, давление на котировки оказали слова президента Путина, который назвал текущие уровни "приемлемыми". Это было воспринято как сигнал того, что при текущих ценах Россия не настроена на активное снижение добычи для стабилизации цен.

Среди ослабления нефти и доллара, которые действуют на курс рубля в противоположном направлении, более важной в настоящий момент, на взгляд эксперта FxPro, выглядит нефть: "Ее снижение способно развить давление на российскую валюту. В первую очередь, оно может проявиться в виде роста EUR/RUB, где вероятно дальнейшее развитие в сторону 77. USD/RUB сейчас выглядит чуть более уязвимой, локально отыгрывая ослабление доллара. Сигналом натиска продавцов рубля для пары может стать обновление внутридневных максимумов, что мы видели в предшествующие 5 торговых сессий, а также повышенные торговые обороты на МосБирже. Это воспринимается как сигнал рынка: большинство инвесторов сейчас настроены продавать".