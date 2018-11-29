Цены рублевых корпоративных бондов в четверг, скорее всего, не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 29 ноября. Цены рублевых корпоративных облигаций в четверг, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне неоднозначных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики.

Американский рынок акций завершил торги в среду уверенным ростом на фоне выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, тон которого показался инвесторам более "голубиным", чем ранее. Подъем Dow Jones и S&P 500 по итогам сессии стал максимальным с марта.

Выступая в экономическом клубе Нью-Йорка в среду, Дж.Пауэлл заявил, что базовая процентная ставка в США находится чуть ниже уровня, который можно считать нейтральным. "Процентные ставки по-прежнему низкие в историческом понимании и остаются лишь немногим ниже уровня, который можно оценить как нейтральный, то есть не стимулирующий и не ограничивающий экономический рост", - приводит его слова MarketWatch. Ранее глава Федрезерва отмечал, что до нейтрального уровня базовой ставки еще далеко. Также Дж.Пауэлл заявил, что дальнейший курс денежно-кредитной политики не предопределен и будет зависеть от макроэкономических показателей.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона изменяются разнонаправленно в четверг, японский рынок растет вслед за уверенным подъемом американских акций по итогам предыдущей сессии благодаря более мягким, чем ранее, заявлениям председателя Федрезерва Джерома Пауэлла. В центре внимания рынка предстоящий саммит G20 в Буэнос-Айресе: трейдеры возлагают надежды на встречу президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина, рассчитывая, что это снизит напряженность в отношении двух стран. Д.Трамп и Си Цзиньпин планируют встретиться в субботу для обсуждения ситуации в торговой сфере.

Японский Nikkei 225 увеличился на торгах в четверг на 0,4%, южнокорейский KOSPI - на 0,2%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,6%. Вместе с тем гонконгский Hang Seng опустился на 0,4%, китайский Shanghai Composite - на 0,2%.

В свою очередь цены на нефть эталонных марок в четверг пытаются стабилизироваться после того, как днем ранее они опустились до минимальных отметок более чем за год. Причиной этого стала в том числе новость Минэнерго США о том, что запасы нефти в стране за прошлую неделю увеличились на 3,577 млн баррелей - до 401,5 млн баррелей. Подъем был зафиксирован по итогам десятой недели подряд. Прогнозы аналитиков, опрошенных S&P Global Platts, предполагали уменьшение нефтяных запасов на 430 тыс. баррелей.

Январские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 мск подешевели на всего на 0,22% - до $58,63 за баррель. На торгах в предыдущий день их цена опустилась на 2,41% и составляла на закрытие $58,76 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на январь утром в четверг выросла на 0,08% - до $50,33 за баррель. По итогам прошлой сессии их цена опустилась на 2,46%, завершив день на отметке $50,29.

Итоги переговоров между США и Китаем могут оказать сильное влияние на нефтяные котировки, и ОПЕК, возможно, потребуется сократить производство в соответствии с этим.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций хотя выросла в среду в 2,3 раза по отношению к предыдущему торговому дню, все равно осталась ниже средних уровней - суммарный объем торгов на "Московской бирже" составил 10,406 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 1,436 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций продемонстрировали плавное снижение.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 28 ноября снизился на 0,1% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 102,59 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за день 0,08%, опустившись до 567,45 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах снижения оказались облигации "Газпромбанк БО-17" (-0,8%), "РЖД-001P-01R" (-0,5%) и "Сбербанк-001-06R" (-0,48%), а в лидерах роста - облигации "Ростелеком-001P-04R" (MOEX: RTKM) (+1,07%), "МТС-001P-05" (+0,52%) и "Газпром капитал БО-05" (+0,2%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Россельхозбанк (РСХБ) 29 ноября проведет размещение облигаций серии БО-07Р объемом 19,9 млрд рублей РСХБ 12 ноября собирал заявки на выпуск серии БО-07Р. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 10,5% годовых. Остальные купоны приравнены к ставке 1-го купона. Купоны полугодовые. Срок обращения бумаг - 20 лет. Облигации размещаются в рамках программы биржевых бондов объемом до 500 млрд рублей. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 30 лет. Сама программа рассчитана на 50 лет.

РЖД 30 ноября с 11:00 МСК до 15:00 МСК проведут сбор заявок инвесторов на облигации серии 001P-10R объемом 10 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 8,75-8,95% годовых, что соответствует доходности к погашению через 3,5 года на уровне 8,94-9,15% годовых. Купоны полугодовые. Техническое размещение выпуска запланировано на 7 декабря. "Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала программу серии 001Р объемом до 150 млрд рублей в ноябре 2016 года. В рамках бессрочной программы бумаги могут быть размещены со сроком обращения до 40 лет. Биржа 6 августа утвердила увеличение объема программы до 350 млрд рублей.

ООО "СФО ИнвестКредит Финанс" 30 ноября с 10:00 МСК до 18:00 МСК проведет сбор заявок на облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями объемом 500 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена в размере 10% годовых. Техническое размещение назначено на 3 декабря. Бумаги размещаются по открытой подписке на 3 года. Агентом по размещению выступает "Тринфико".

Сбербанк (MOEX: SBER) России 7 декабря начнет размещение структурных облигаций серии ИОС_PRT_VOLCTRL-42m-001Р-44R и ИОС_PRT_VOLCTRL-42m-001Р-45R объемом по 1 млрд рублей. Срок обращения бумаг - 3,5 года. По выпускам предусмотрен один купонный период, ставка купона бондов ИОС_PRT_VOLCTRL-42m-001Р-44R установлена на уровне 1,35% годовых, а для облигаций ИОС_PRT_VOLCTRL-42m-001Р-45R в размере 0,74% годовых. Выпуски планируется разместить по открытой подписке. Облигации размещаются в рамках программы биржевых облигаций объемом 700 млрд рублей.

ООО "Концессии водоснабжения" (Волгоград) установило ставку 4-го купона облигаций 1-й серии в размере 10,5% годовых. Облигации 1-й серии на 1,5 млрд рублей были размещены 4 декабря 2015 года в рамках программы. Срок обращения бумаг - 15 лет. По облигациям выплачиваются годовые купоны. Ставка 1-го купона установлена в размере 14% годовых. Ставки 2-15-го купонов будут определяться перед началом соответствующих купонных периодов путем выбора максимального значения из двух величин: значения инфляции за год плюс 4% и ключевой ставки ЦБ РФ плюс 3%. Бонды имеют амортизационную структуру погашения - по 7,692% от номинала будет погашаться в дату выплаты 3-14-го купонов и 7,696% в дату выплаты 15-го купона.

Кроме того, ООО "Концессии теплоснабжения" установило ставку 2-го купона облигаций 2-й серии в размере 9,5% годовых. Компания разместила бонды на 2 млрд рублей в ноябре 2017 года. Ставка 1-го купона установлена в размере 11% годовых. Срок обращения бумаг - 15 лет, купоны - годовые. По выпуску предусмотрена амортизационная структура погашения: в даты выплат 3-14-го купонов погашается по 7,692% от номинала, в дату выплаты 15-го купона погашаются оставшиеся 7,696% от номинала. Облигации размещены в рамках программы объемом до 7,1 млрд рублей. В рамках программы бонды могут размещаться на срок до 17 лет. Срок действия программы - 5 лет.

ПАО "КАМАЗ" (MOEX: KMAZ) в рамках оферты приобрело 119,887 тыс. биржевых облигаций серии БО-04 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 3 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, эмитент выкупил 4% бондов данной серии. Компания завершила размещение 5-летнего выпуска объемом 3 млрд рублей в ноябре 2015 года. Ставка 1-го купона была установлена в размере 12,1% годовых, к ней приравнены ставки 2-6-го купонов. Ставка 7-8-го купонов облигаций составляет 9,25% годовых.

Микрофинансовая компания (МФК) "Мани Мен" (MoneyMan) установила ставку 5-8-го купонов облигаций серии БО-01-01 объемом 500 млн рублей в размере 14% годовых (34,9 рубля на одну бумагу номиналом 1 тыс. рублей). Компания разместила дебютные облигации в декабре 2017 года. Трехлетние бонды имеют 12 квартальных купонов. Ставка 1-го купона была установлена в размере 16,5% годовых, к ней приравнены ставки 2-4-го купонов. По выпуску предусмотрена оферта с исполнением 14 декабря. Облигации размещались в рамках программы биржевых облигаций объемом 10 млрд рублей. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 3 лет. Срок действия программы - 100 лет.