Не исключаем сегодня попыток преодоления индексом МосБиржи психологически значимого уровня 2400 п.- ИК "Алго Капитал"

"Мы ожидаем позитивного открытия индекса МосБиржи с повышением до 0.5%, вблизи отметки 2395 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2380, 2370 п. Значимыми сопротивлениями выступят отметки 2400, 2420 п. В первые минуты торгов индекс МосБиржи может заметно повыситься на инерции вчерашнего прироста. Не исключено, что внутри дня мы увидим в нем попытки преодоления психологически значимого уровня 2400 п. В пользу такого сценария говорит сильное вечернее повышение фьючерсов на отечественные фондовые индексы. Во второй половине дня состоится публикация ряда важных статистических показателей в Европе и в США. Наибольшую практическую значимость для локального рынка акций будут иметь еженедельные данные по изменению количества первичных заявок на пособия по безработице в США", - прогнозирует аналитик ИК "Алго Капитал" Виталий Манжос.