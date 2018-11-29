В начале торгов в четверг позитивный внешний фон будет способствовать росту российских индексов - Dukascopy Bank SA

"К началу российской торговой сессии в четверг стоимость барреля нефти марки Brent вновь опустилась ниже отметки $60 на фоне известия о росте запасов сырья в США, что стало неожиданностью для рынка. Согласно данным Минэнерго США, запасы сырья увеличились на 3,6 млн баррелей, в то время как консенсус аналитиков Bloomberg ожидал их роста лишь на 0,5 млн баррелей. Впрочем, несмотря на падение цен на нефть, курс рубля резко вырос относительно американского доллара США. Причиной подорожания российской валюты стала мягкая риторика главы ФРС Джерома Пауэлла в ходе вчерашнего выступления в Вашингтоне. В частности, он указал на возможную паузу в повышении ставок для того чтобы оценить последствия ужесточения денежно-кредитной политики для американской экономики. Смягчение риторики представителей ФРС было воспринято инвесторами позитивно и привело к подъему индексов акций развивающихся стран в ходе азиатской торговой сессии. Мы полагаем, что позитивный внешний фон будет способствовать росту российских индексов акций в начале текущего дня. В дальнейшем на рыночные настроения повлияет содержание протокола последнего заседания FOMC, который будет опубликован сегодня вечером", - отмечает руководитель управления торговых стратегий Dukascopy Bank SA Даниил Егоров.