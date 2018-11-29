Рынок жилья в США достиг пика, и его замедление означает снижение роста американской экономики - Saxo Bank

Геополитические события, происходившие в последние месяцы в Вашингтоне, Лондоне и Пекине, привлекали огромное внимание, а другие аналитические показатели - особенно рынок недвижимости США - оказались забыты, подчеркивает глава отдела макроэкономического анализа Saxo Bank Кристофер Дембик. Однако американский рынок жилья является надежным барометром для всей экономики, и пренебрегать им нельзя. Пока что рынок обращал очень мало внимания на ускоряющееся замедление в сегменте жилья, ведь инвесторы были слишком заняты, изучая последние геополитические события по обе стороны Атлантического океана. Между тем Национальный индекс Кейса-Шиллера почти достиг уровня, на котором находился перед мировым финансовым кризисом. Место Майами и Лас-Вегаса, где цены на жилье опустились ниже уровня 2007 года, заняли другие города, где наблюдается строительный бум. Однако, в отличие от 2007 года, долговая нагрузка на домохозяйства более устойчива: отношение задолженности к чистому располагаемому доходу близко к 109% против 142% в 2007 году. Нынешнее замедление происходит на фоне взрывного роста потребительской уверенности. В последние месяцы на рынке жилья наблюдалось всё больше и больше признаков замедления. Последние данные показывают, что настроение американских домостроителей упало до 60 пунктов - самого низкого уровня с лета 2016 года.

"Это является важным изменением, сигнализирующим о том, что США подходят к завершению делового цикла и что в 2019 году нам следует ожидать снижения роста. Это замедление сильно скажется на монетарной политике ФРС, так как высокие ставки представляют риск сползания жилищного рынка в рецессию. Покупатели домов не привыкли к такой высокой ставке ипотеки - уже почти 5%. Если этот негативный тренд продолжится, то он будет давить на планы ФРС повышать ставку и будет стимулировать более "голубиный" тон после поднятия ставки в декабре", - резюмирует эксперт Saxo Bank.