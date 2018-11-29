В четверг ожидаем коррекцию в ряде бумаг, продемонстрировавших накануне существенный рост - Инвестиционная палата

"Сегодня, перед открытием российского фондового рынка, ситуация на внешних площадках выглядит нейтрально. Фьючерсы на ведущие мировые фондовые индексы демонстрируют разнонаправленную динамику, цены на энергоносители и промышленные металлы демонстрируют снижение. Мы ожидаем коррекцию в ряде бумаг, продемонстрировавших накануне существенный рост. Сегодня интерес для инвесторов представляют финансовые результаты компании "Аэрофлот" за 3 квартал 2018 года, а так же заседание совета директоров "Банка Санкт-Петербург", на повестке утверждение дивидендной политики", - указывает аналитик Инвестиционной палаты Александр Крылов.