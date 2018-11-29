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29 ноября 2018 года 09:26
В четверг ожидаем коррекцию в ряде бумаг, продемонстрировавших накануне существенный рост - Инвестиционная палата
"Сегодня, перед открытием российского фондового рынка, ситуация на внешних площадках выглядит нейтрально. Фьючерсы на ведущие мировые фондовые индексы демонстрируют разнонаправленную динамику, цены на энергоносители и промышленные металлы демонстрируют снижение. Мы ожидаем коррекцию в ряде бумаг, продемонстрировавших накануне существенный рост. Сегодня интерес для инвесторов представляют финансовые результаты компании "Аэрофлот" за 3 квартал 2018 года, а так же заседание совета директоров "Банка Санкт-Петербург", на повестке утверждение дивидендной политики", - указывает аналитик Инвестиционной палаты Александр Крылов.
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29 ноября 2018 года 17:02
"БКС Глобал Маркетс" начал анализ Globaltrans, сообщается в обзоре аналитика инвестбанка Анастасии Егазарян. Прогнозная стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) Globaltrans, рассчитанная аналитиком "БКС Глобал Маркетс", составляет $12 за штуку. Рекомендация для этих бумаг была дана... читать дальше
.29 ноября 2018 года 16:20
Ожидаем позитивного закрытия индекса МосБиржи с существенным повышением в диапазоне от 0.5% до 1.5% по итогам дня - ИК "Алго Капитал"
"Несмотря на негативное влияние нефтяных котировок, индексы МосБиржи и РТС сумели восстановиться в среднюю часть своих семимесячных диапазонов. Среднесрочная техническая картина в них по-прежнему выглядит нейтральной. Рынок продолжает "пилить" инвесторов и спекулянтов, рассчитывающих на масштабное... читать дальше
.29 ноября 2018 года 15:47
.29 ноября 2018 года 15:45
Москва. 29 ноября. Доллар США и евро усилили снижение на "Московской бирже" в четверг днем и торгуются вблизи минимальных отметок с начала торговой сессии; рубль укрепляется к бивалютной корзине благодаря увеличению спроса на рисковые активы и укреплению валют emerging markets. читать дальше
.29 ноября 2018 года 15:23
Котировки нефти падают восьмую неделю подряд, и уже появились все предпосылки для хорошего технического отскока на 10% - ИК "ФИНАМ"
"На рынке сырья наблюдается разнонаправленная динамика. Индекс промышленных металлов растёт в пределах 0.5%, драгоценные металлы после вчерашнего роста торгуются нейтрально, вблизи вчерашнего закрытия, а вот цены на нефть теряют ещё 1%, и тестируют новые минимумы за последний год. Котировки нефти... читать дальше
.29 ноября 2018 года 14:55
Цель до конца текущего года 67 - 68 руб./долл., при этом мы не исключаем прорывы вплоть до 70 рублей - "Аналитика Онлайн"
"Сегодня утром на торгах Московской бирже за доллар дают 66 рублей 67 копеек, евро торгуется на уровне 75 рублей 90 копеек. Индекс ММВБ вырос до 2395 пунктов, а котировки нефти марки Brent держаться в районе 59 долларов за баррель, - комментирует руководитель департамента аналитики компании... читать дальше
.29 ноября 2018 года 14:34
"Несмотря на вчерашний удар со стороны главы ФРС, американская валюта продолжит торговаться в рамках восходящего тренда. В четверг давление на доллар уже слабеет, и хотя в краткосрочной перспективе не исключены новые всплески продаж, общий настрой индекса USD остается вполне уверенным. Так, пара... читать дальше
.29 ноября 2018 года 13:49
В четверг рубль упрочил свое преимущество и в первой половине дня был близок к обновлению максимума с начала недели - ИК "Велес Капитал"
Еще накануне доллар пытался закрепиться выше 67,5 руб., однако к вечеру среды американская валюта вновь оказалась ниже 67 руб., а уже в четверг рубль упрочил свое преимущество и в первой половине дня был близок к обновлению максимума с начала недели (достигая отметки в 66,39 руб.), констатирует... читать дальше
.29 ноября 2018 года 13:25
Избыток предложения держит котировки нефти ниже важной отметки в 60 долл. США за баррель - Julius Baer
Еженедельный отчет по американскому рынку нефти, который является, пожалуй, самым важным индикатором для сектора, в среду вновь привел к снижению цен, напоминает глава исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберт Рюкер. Запасы нефти в США растут с конца лета самыми высокими темпами за... читать дальше
.29 ноября 2018 года 13:02
Рост капитальных инвестиций в РФ по-прежнему обеспечивается за счет крупных компаний - Dukascopy Bank SA
Президент России Владимир Путин в своем выступлении на форуме ВТБ Капитала "Россия зовет!" заявил, что нынешние темпы роста экономики страны недостаточны для кардинального повышения уровня жизни ее граждан. "Очевидно, что нынешние темпы экономического роста недостаточны для кардинального повышения... читать дальше
.29 ноября 2018 года 12:41
Рубль сдержанно укрепляется в основных валютных парах в ходе утренних торгов четверга. На текущий момент внешний фон для российской валюты можно охарактеризовать как нейтральный, полагают аналитики "Нордеа Банка". Несмотря на то, что интерес к валютами развивающихся рынков подрастает на фоне... читать дальше
.29 ноября 2018 года 12:20
"Курс рубля не закрепился выше 67 руб./долл. и остается стабильным. При этом внешние условия продолжают ухудшаться, так нефть Brent торгуется ниже $58/барр., риск санкций растет вслед за эскалацией украинского конфликта, а ЦБ планирует вернуться к покупкам валюты на рынке в начале следующего... читать дальше
.29 ноября 2018 года 12:02
Нефтяные котировки снова находятся под давлением и, вероятнее всего, продолжат следовать негативному тренду - "Нордеа Банк"
"В ходе вчерашних торгов фьючерсные контракты на нефть снова продемонстрировали снижение: котировки на Brent опустились до отметки $59.09/bbl, а контракты на WTI - до $50.31/bbl. В среду игроки ожидали выхода данных Минэнерго США о запасах энергоресурсов, предполагая увеличение запасов нефти менее... читать дальше
.29 ноября 2018 года 11:50
Рынок акций утром поднялся к 2400п по индексу МосБиржи на сигналах от ФРС США, лидируют Россети после отчета
Москва. 29 ноября. Рынок акций РФ утром в четверг поднялся к рубежу 2400 пунктов по индексу МосБиржи на фоне роста мировых фондовых площадок на сигналах от Федрезерва США по монетарной политике, лидируют в росте акции "Россетей" после выхода сильного квартального отчета. читать дальше
.29 ноября 2018 года 11:39
После окончания налогового периода рублевый рынок станет более ликвидным, а предложение валюты заметно спадет - Оргбанк
Курс рубля по отношению и к доллару, и к рублю пульсирует с амплитудой более 50 копеек, указывает шеф-дилер Оргбанка по валютным операциям Александр Королёв. К этому процессу также оказалось причастно и колебание доллара к евро более чем на фигуру. Но в результате более сильные негативные факторы... читать дальше
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