29 ноября 2018 года 09:50
Утренние прогнозы: индекс МосБиржи попытается преодолеть отметку в 2400 пунктов
Аналитики надеются, что на рынке акций в четверг сохранится оптимизм, который позволит индексу МосБиржи "замахнуться" на уровень 2400 пунктов.
"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Внешний фон нельзя однозначно назвать позитивным, хотя нефть немного дорожала, а сырьевые валюты преимущественно укреплялись против доллара США. Китайский рынок продолжает сомневаться в позитивном итоге встречи президентов США и КНР. Также остаётся неясной ситуация с реакцией США и союзников на события в Керченском проливе. Пожалуй, что источником позитива для российского рынка могут оставаться лишь корпоративные новости. "Аэрофлот" отчитается по МСФО за III квартал, как и "Русгидро". Могут продолжить рост бумаги "Газпрома" на ожиданиях роста дивидендов до двухзначных чисел или минимум на 25% от прошлогодних".
"Промсвязьбанк" (Михаил Поддубский): "Российский фондовый рынок вчера продемонстрировал очень хорошие результаты - индекс Мосбиржи прибавил 1,8%, и во многом поддержку индексу оказали новости о возможном увеличении дивидендов Газпрома (до двухзначной величины). На горизонте ближайших торговых сессий по индексу Мосбиржи ориентируемся на диапазон 2350-2420 пунктов, а динамику индекса на следующей неделе во многом могут определить итоги предстоящего саммита G-20".
Инвестиционная палата (Александр Крылов): "Сегодня, перед открытием российского фондового рынка, ситуация на внешних площадках выглядит нейтрально. Фьючерсы на ведущие мировые фондовые индексы демонстрируют разнонаправленную динамику, цены на энергоносители и промышленные металлы демонстрируют снижение. Мы ожидаем коррекцию в ряде бумаг, продемонстрировавших накануне существенный рост. Сегодня интерес для инвесторов представляют финансовые результаты компании "Аэрофлот" за 3 квартал 2018 года, а так же заседание совета директоров "Банка Санкт-Петербург", на повестке утверждение дивидендной политики".
ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем позитивного открытия индекса МосБиржи с повышением до 0.5%, вблизи отметки 2395 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2380, 2370 п. Значимыми сопротивлениями выступят отметки 2400, 2420 п. В первые минуты торгов индекс МосБиржи может заметно повыситься на инерции вчерашнего прироста. Не исключено, что внутри дня мы увидим в нем попытки преодоления психологически значимого уровня 2400 п. В пользу такого сценария говорит сильное вечернее повышение фьючерсов на отечественные фондовые индексы. Во второй половине дня состоится публикация ряда важных статистических показателей в Европе и в США. Наибольшую практическую значимость для локального рынка акций будут иметь еженедельные данные по изменению количества первичных заявок на пособия по безработице в США".
Dukascopy Bank SA (Даниил Егоров): "К началу российской торговой сессии в четверг стоимость барреля нефти марки Brent вновь опустилась ниже отметки $60 на фоне известия о росте запасов сырья в США, что стало неожиданностью для рынка. Согласно данным Минэнерго США, запасы сырья увеличились на 3,6 млн баррелей, в то время как консенсус аналитиков Bloomberg ожидал их роста лишь на 0,5 млн баррелей. Впрочем, несмотря на падение цен на нефть, курс рубля резко вырос относительно американского доллара США. Причиной подорожания российской валюты стала мягкая риторика главы ФРС Джерома Пауэлла в ходе вчерашнего выступления в Вашингтоне. В частности, он указал на возможную паузу в повышении ставок для того чтобы оценить последствия ужесточения денежно-кредитной политики для американской экономики. Смягчение риторики представителей ФРС было воспринято инвесторами позитивно и привело к подъему индексов акций развивающихся стран в ходе азиатской торговой сессии. Мы полагаем, что позитивный внешний фон будет способствовать росту российских индексов акций в начале текущего дня ".
ИФ "Олма" (Антон Старцев): "Сегодня в начале торгов возможно сохранение оптимизма в секторе высоколиквидных бумаг (вчерашнее выступление Дж. Пауэлла вызвало благоприятную реакцию на рынках в целом), но возможность сильных движений по индексу РТС пока выглядит сомнительной, учитывая неопределенную динамику цен на нефть (продолжается "проработка" психологически важного уровня $60 за баррель по фьючерсам на Brent) и влияние геополитического фактора. На валютном рынке в начале торгов курс доллара может оставаться под давлением - комментарий главы ФРС дал основания ожидать паузы в повышении базовой процентной ставки в следующем году".
Опубликовано: /Финмаркет/
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