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29 ноября 2018 года 09:10

Фондовые индексы США выросли на заявлениях главы ФРС, нефть дорожает

Фондовые индексы США выросли в среду на заявлениях главы ФРС Пауэлла. Фондовые индексы АТР меняются разнонаправленно в четверг, Япония в плюсе. Нефть дорожает после снижения до минимума за год в среду, Brent - $59,16 за баррель.

Американский рынок акций завершил торги в среду уверенным ростом на фоне выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, тон которого показался инвесторам более "голубиным", чем ранее.

Подъем Dow Jones и S&P 500 по итогам сессии стал максимальным с марта.

Выступая в экономическом клубе Нью-Йорка в среду, Дж.Пауэлл заявил, что базовая процентная ставка в США находится чуть ниже уровня, который можно считать нейтральным. "Процентные ставки по-прежнему низкие в историческом понимании и остаются лишь немногим ниже уровня, который можно оценить как нейтральный, то есть не стимулирующий и не ограничивающий экономический рост", - приводит его слова MarketWatch.

Ранее глава Федрезерва отмечал, что до нейтрального уровня базовой ставки еще далеко.

Также Дж.Пауэлл заявил, что дальнейший курс денежно-кредитной политики не предопределен и будет зависеть от макроэкономических показателей.

По словам управляющего партнера Harris Financial Group Джейми Кокса, Дж.Пауэлл сказал именно то, что нужно. "Он успокоил инвесторов, опасающихся того, что Федрезерв переусердствует с подъемом ставки, и при этом показал, что остается гибким", - говорит эксперт.

"Трейдеры хотели услышать от Пауэлла, что предопределенного курса политики нет, что он принимает во внимание возможность ослабления глобальной экономики, и, самое важное, что война пошлин изменила перспективы американской экономики", - отметил Дж.Кокс.

Инвесторы продолжают внимательно следить за противоречивыми заявлениями политиков о предстоящих переговорах лидеров США и Китая на саммите G20 в Буэнос-Айресе.

Экономический советник Белого дома Ларри Кадлоу заявил, что Д.Трамп "видит хорошие шансы на заключение соглашения" между двумя странами. Он подтвердил, однако, предыдущее заявление Д.Трампа, что Вашингтон готов провести новый раунд повышения пошлин на товары китайского экспорта в случае отсутствия прогресса в переговорах с председателем КНР.

Министерство торговли США не стало менять оценку роста ВВП в третьем квартале, оставив ее на уровне 3,5% в пересчете на годовые темпы. Аналитики в среднем ожидали пересмотра с повышением до 3,6%.

Акции компании Salesforce.com Inc., которая разрабатывает системы взаимодействия с клиентами, подорожали на 10,3%. Выручка компании в III финквартале увеличилась на 26%, скорректированная операционная прибыль - на 20%, оба показатели были лучше ожиданий Уолл-стрит. Прогноз выручки на текущий финквартал на уровне $3,56 млрд также был выше ожиданий.

Котировки ценных бумаг Tiffany & Co. рухнули почти на 12%, самыми быстрыми темпами с января 2015 года. Вторая по величине сеть розничной торговли ювелирными изделиями в мире сократила чистую прибыль в III финквартале на 5,3%. Сопоставимые продажи выросли на 3% без учета валютных колебаний, консенсус-прогноз предполагал более быстрый подъем - на 5,6%. Инвесторов напугала слабость продаж спроса со стороны китайских туристов.

Цена бумаг производителя спортивной одежды Under Armour Inc. повысилась на 5,7%. Его основатель и глава Кевин Плэнк пообещал улучшить корпоративную культуру и атмосферу в компании после материалов в СМИ о притеснении сотрудниц.

Акции General Motors, подвергшейся накануне критике Д.Трампа в связи с объявленными ею планами реструктуризации, подорожали на 0,7%.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка в среду повысился на 617,7 пункта (2,5%), до 25366,43 пункта.

Standard & Poor's 500 поднялся на 61,62 пункта (2,3%), до 2743,79 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 208,89 пункта (2,95%) и составил 7291,59 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) изменяются разнонаправленно в четверг, японский рынок растет вслед за уверенным подъемом американских акций по итогам предыдущей сессии благодаря более мягким, чем ранее, заявлениям председателя Федрезерва Джерома Пауэлла.

В центре внимания рынка предстоящий саммит G20 в Буэнос-Айресе: трейдеры возлагают надежды на встречу президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина, рассчитывая, что это снизит напряженность в отношении двух стран. Д.Трамп и Си Цзиньпин планируют встретиться в субботу для обсуждения ситуации в торговой сфере.

Японский Nikkei 225 увеличился на торгах в четверг на 0,5%, южнокорейский KOSPI - на 0,2%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,6%, гонконгский Hang Seng опустился на 0,4%, китайский Shanghai Composite - на 0,2%.

Заявления Дж.Пауэлла, выступавшего в среду в экономическом клубе Нью-Йорка, были восприняты трейдерами как сигнал того, что Федрезерв может сделать паузу в цикле повышения ставки в следующем году.

Дж.Пауэлл заявил, что базовая процентная ставка в США находится чуть ниже уровня, который можно считать нейтральным. "Процентные ставки по-прежнему низкие в историческом понимании и остаются лишь немногим ниже уровня, который можно оценить как нейтральный, то есть не стимулирующий и не ограничивающий экономический рост", - приводит его слова MarketWatch.

Ранее глава Федрезерва отмечал, что до нейтрального уровня базовой ставки еще далеко.

Также Дж.Пауэлл заявил, что дальнейший курс денежно-кредитной политики не предопределен и будет зависеть от макроэкономических показателей.

"Мы уверены, что ФРС приближается к завершению цикла подъема ставок", - отмечает Томосика Китаёка, отвечающий за стратегию на фондовых рынках Citigroup Global Markets Japan Inc.

"Это поддержит фондовый рынок США при том, что рост производственной активности замедляется, однако иена не будет укрепляться, и в целом такая ситуация будет благоприятной для японского рынка акций", - цитирует эксперта агентство Bloomberg.

Статданные, опубликованные в четверг, указали на более существенный, чем ожидалось, рост розничных продаж в Японии в октябре. Объем розничных продаж увеличился на 1,2%, тогда как эксперты в среднем прогнозировали повышение на 0,4%.

В Японии лидерами роста в четверг являются акции технологических компаний: бумаги SoftBank подорожали на 3,7%, Nintendo - на 4,5%.

Гонконгский рынок акций опускается в четверг вслед за падением цены бумаг интернет-гиганта Tencent (-0,3%), а также девелопера Sun Hung Kai Properties (-1,5%). Капитализация банка HSBC в Гонконге уменьшилась на 0,7%.

Акции поставщиков Apple дорожают: стоимость бумаг Largan Precision подскочила на 2,5%, Taiwan Semiconductor - на 1,6%.

Рост котировок акций сырьевых компаний поддерживает австралийский рынок в четверг. Бумаги Rio Tinto увеличились в цене на 1,8%, BHP - на 1,3%.

Цены на нефть эталонных марок в четверг повышаются после того, как днем ранее они опустились до минимальных отметок более чем за год, сообщает MarketWatch.

Причиной этого стала, в том числе, новость министерства энергетики США о том, что запасы нефти в стране за прошлую неделю увеличились на 3,577 млн баррелей - до 401,5 млн баррелей. Подъем был зафиксирован по итогам десятой недели подряд.

Прогнозы аналитиков, опрошенных S&P Global Platts, предполагали уменьшение нефтяных запасов на 430 тыс. баррелей.

Январские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:57 мск подорожали на $0,4 (0,68%) - до $59,16 за баррель. На торгах в предыдущий день их цена опустилась на $1,45 (2,41%) и составляла на закрытие $58,76 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на январь утром в четверг выросла на $0,49 (0,97%) - до $50,78 за баррель. По итогам прошлой сессии их цена опустилась на $1,27 (2,46%), завершив день на отметке $50,29.

По данным Dow Jones Market Data, оба сорта нефти завершили торги в среду на самых низких уровнях с октября 2017 года.

Итоги переговоров между США и Китаем могут оказать сильное влияние на нефтяные котировки, и ОПЕК, возможно, потребуется сократить производство в соответствии с этим, полагает Стюарт Айв из OM Financial.

В ходе саммита G20, который стартует в Буэнос-Айресе в пятницу, может состояться встреча президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина. Следующее заседание ОПЕК назначено на 6 декабря.


Опубликовано: /Финмаркет/
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