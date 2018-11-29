Сегодня в начале торгов возможно сохранение оптимизма в секторе высоколиквидных бумаг - ИФ "Олма"

"Фондовые индексы США выросли на 2.3% - 3.0%, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются немного ниже уровней закрытия, зафиксированных в среду. Европейские фондовые индексы закрылись разнонаправлено, по азиатским наблюдается повышение.

Сегодня в начале торгов возможно сохранение оптимизма в секторе высоколиквидных бумаг (вчерашнее выступление Дж. Пауэлла вызвало благоприятную реакцию на рынках в целом), но возможность сильных движений по индексу РТС пока выглядит сомнительной, учитывая неопределенную динамику цен на нефть (продолжается "проработка" психологически важного уровня $60 за баррель по фьючерсам на Brent) и влияние геополитического фактора. На валютном рынке в начале торгов курс доллара может оставаться под давлением - комментарий главы ФРС дал основания ожидать паузы в повышении базовой процентной ставки в следующем году", - отмечает ведущий аналитик ИФ "Олма" Антон Старцев.