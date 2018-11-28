Рубль умеренно снижается к доллару и евро вечером в среду

Москва. 28 ноября. Доллар США и евро повышаются на "Московской бирже" в среду вечером; рубль несколько снизил темпы ослабления и лишь умеренно дешевеет к бивалютной корзине в ожидании новостей, способных указать направление его дальнейшей динамики.

Курс доллара США составил 67,43 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 31,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. При этом евро стоил 76,02 руб./EUR1, поднявшись на 29,75 копейки. Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подорожала на 30,85 копейки - до 71,29 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль несколько снизил темпы ослабления к доллару и евро на вечерних торгах. Участники рынка постепенно переключаются на ожидания саммита G20 в Аргентине и встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Ранее американский президент заявил, что его встреча с В.Путиным может не состояться из-за инцидента с украинскими кораблями в Керченском проливе.

"Может быть, я не стану проводить встречу...", - сказал Д.Трамп в интервью газете Washington Post. "Мне не нравится эта агрессия. Я не хочу этой агрессии совсем", - добавил он, комментируя инцидент.

Президент США отметил, что ожидает от своей команды по национальной безопасности во вторник вечером "полного отчета" о задержании Россией в воскресенье трех украинских военно-морских кораблей и членов их экипажей.

По его словам, предоставленный отчет станет "определяющим" в вопросе о том, следует ли проводить встречу с В.Путиным в Аргентине.

Давление на рубль также оказывает заявление главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной о возможном возобновлении покупок валюты для Минфина РФ в рамках бюджетного правила с 15 января 2019 года.

"Мы будем оценивать ситуацию на финансовых рынках. Решение о приостановлении покупок валюты в рамках бюджетного правила было связано с оценкой уровня волатильности, при сохранении нынешней ситуации на финансовых рынках мы считаем возможным возобновление регулярных покупок в следующем году после новогодних праздников - 15 января, но окончательное решение мы объявим в день заседания совета директоров 14 декабря", - сказала глава ЦБ Э.Набиуллина журналистам в кулуарах форума "Россия зовет!", организованного "ВТБ Капиталом".

Минфин РФ в среду удачно провел аукционы по продаже двухлетних ОФЗ серии 26214 в объеме 5 млрд рублей и пятилетних ОФЗ серии 26223 также в объеме 5 млрд рублей.

Пятилетние ОФЗ серии 26223 были размещены в полном объеме, при этом спрос превысил предложение более чем в 2,1 раза (10 млрд 663 млн рублей). Цена отсечения была установлена на уровне 91,511% от номинала, что соответствует доходности 8,72% годовых. Доходность данных облигаций на закрытие предыдущих торгов составила 8,71%, таким образом, премия к последней сделке накануне составила 1 базисный пункт.

Двухлетние ОФЗ серии 26214 также были размещены в полном объеме, при этом спрос на них превысил предложение более чем в 3,6 раза (18 млрд 109 млн рублей). Цена отсечения была установлена на уровне 98,01% от номинала, что соответствует доходности 7,99% годовых. Доходность данных облигаций на закрытие торгов накануне составила 7,89%%, таким образом, премия к последней сделке предыдущей сессии составила 10 базисных пунктов.

Как сообщил журналистам первый вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов в кулуарах форума "ВТБ Капитала" "Россия зовет!" ведомство не выполнит план по размещению ОФЗ в 2018 году.

"Мы, конечно, не выполним план по ОФЗ", - сказал он, отметив, что последние аукционы показывали "достаточно устойчивый спрос на наши бумаги, размещаемые на внутреннем рынке". "Среди инвесторов в эти бумаги и достаточный процент иностранных инвесторов", - сказал министр.

Поправками в бюджет текущего года объем внутренних заимствований на текущий год уже был снижен. Чистый объем заимствований на внутреннем рынке в 2018 году снижен до 661,77 млрд рублей с 1,044 трлн рублей (в весенних поправках бюджета объем чистого привлечения, напротив, повышался с 817,042 млрд рублей).

Планируемый объем погашения рублевых ценных бумаг снижен с 631,09 млрд рублей до 531,09 млрд рублей в связи с отказом Минфина от проведения обмена ОФЗ в этом году на 100 млрд рублей.

Валовое привлечение, таким образом, было запланировано в объеме 1,193 трлн рублей вместо 1,675 трлн рублей.

Цены на нефть эталонных марок снижаются в ходе торгов в среду из-за данных о неожиданном росте коммерческих запасов в США. Январский фьючерс на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК подешевел на 1,47% - до $59,51 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на январь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) упала к этому времени на 1,4% - до $50,84 за баррель.

Согласно данным министерства энергетики США, запасы нефти в стране за прошлую неделю увеличились на 3,577 млн баррелей, до 401,5 млн баррелей - минимума с февраля. Таким образом, рост продолжился десятую неделю подряд. Однако с учетом сезонности запасы близки к среднему уровню за пять лет. Прогнозы аналитиков, опрошенных S&P Global Platts, предполагали уменьшение нефтяных запасов на 430 тыс. баррелей.

Между тем запасы нефти в Кушинге, где хранится нефть, торгуемая на NYMEX, выросли за неделю на 1,18 млн баррелей.

По оценкам Минэнерго, резервы бензина в США по итогам недели сократились на 765 тыс. баррелей, а дистиллятов - повысились на 2,6 млн баррелей. Прогнозы аналитиков предусматривали рост запасов бензина на 141 тыс. баррелей и снижение для дистиллятов на 315 тыс. баррелей.

Добыча нефти в США не изменилась, составив около 11,7 млн баррелей в сутки, что является рекордом. Импорт нефти увеличился на 608 тыс. баррелей в сутки (8%), до 8,16 млн баррелей. Экспорт нефти из США подскочил на 473 тыс. баррелей в сутки (24%) - до 2,44 млн баррелей, нового исторического максимума.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" начальник управления конверсионных и межбанковских операций банка "Зенит" (MOEX: ZENT) Александр Карпов, во второй половине торгов среды доллар и евро умеренно подросли в паре с рублем. "Снижение рубля объясняется как "низкой" нефтью, так и объявлением о том, что ЦБ РФ может возобновить в январе покупки валюты для Минфина. Кроме того, определенное давление на рубль продолжают оказывать геополитические проблемы. Однако все это не новые факторы, поэтому не исключаем, что на рынке просто происходит смена настроений. Близится декабрь, когда российским компаниям предстоят довольно крупные объемы выплат по внешнему долгу, что также приведет к усилению спроса на валюту", - подчеркнул А.Карпов.

"В среду утром, как и днем ранее, рубль открылся укреплением благодаря новостям о нежелании Германии и Франции поддерживать введение новых антироссийских санкций. Однако заявление американского президента о том, что его встреча с российским президентом на саммите G20 может не состояться, по всей видимости, свела на нет весь оптимизм инвесторов в рубле. Кроме того, в среду Э.Набиуллина объявила о том, что 14 декабря ЦБ сообщит свое решение о возобновлении покупок валюты на рынке для Минфина, при том что регулятор считает возможным непосредственное возобновление валютных операций с 15 января следующего года", - отметил начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 29 ноября на 16,36 копейки, до 66,9436 руб./$1, и уменьшил курс евро на 10,26 копейки, до 75,5191 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" вырос в среду по отношению ко вторнику на 44,31 копейки и составил 67,1794 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК поднялся на 39,08 копейки и составил 67,2555 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $4 млрд 102,96 млн, из которых $1 млрд 168,203 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 934,575 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" увеличился на 15,24 копейки, до 75,6583 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК поднялся на 17,43 копейки и составил 75,7942 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR612,497 млн, из которых EUR257,279 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR355,218 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов продемонстрировали несущественные разнонаправленные изменения в среду по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" опустилась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 7,74% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок увеличилась на 1 б.п. - до 7,8% годовых. Ставка на срок 1 месяц выросла на 2 б.п. - до 7,98% годовых, ставка на срок 3 месяца повысилась на 1 б.п. - до 8,44% годовых, ставка на срок 6 месяцев, напротив, уменьшилась на 1 б.п. - до 8,49% годовых.