Рынок акций РФ превысил 2380п по индексу МосБиржи за счет ралли Газпрома и Норникеля

Москва. 28 ноября. Рынок акций РФ в среду превысил 2380 пунктов по индексу МосБиржи (уровень 1,5-недельной давности) за счет ослабления рубля, раллировавших бумаг "Газпрома" после известий о вероятном росте дивидендов концерна и обновивших свои максимумы акций "Норникеля"; упавшую нефть рынок проигнорировал.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2381,12 пункта (+1,8%), индекс РТС - 1113,46 пункта (+1,4%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 7,7%.

Доллар вырос до 67,36 рубля (+0,25 рубля) после заявлений главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной на форуме "ВТБ Капитала" "Россия зовет!" о том, что при сохранении текущей ситуации ЦБ считает вероятным возобновление покупок валюты в 2019 году. Утром курс доллара опускался до 66,76 руб./$1.

Тем временем, ФРГ и Франция не поддерживают предложение о расширении санкций в отношении России в связи с недавними событиями в районе Керченского пролива, сообщила в среду газета Die Welt.

Лидировали в росте акции "Газпрома" (+7,7%, до 165,58 рубля - максимум с за 1,5 месяца), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+6,1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+3,5%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+3,4%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+2,9%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+2%), "Башнефти" (MOEX: BANE) и обновившие свои исторические максимумы бумаги "Норникеля" (+3,2%, до 12,77 тыс. руб.).

Как сообщил зампред правления "Газпрома" Андрей Круглов "Интерфаксу" в кулуарах форума "ВТБ Капитала" "Россия зовет!", дивиденды "Газпрома" за 2018г могут выйти на двузначную цифру - после выплат 8,04 руб. на акцию за 2017 год. По его словам, менеджмент "Газпрома" предлагает разморозить дивиденды и поднять их уже по итогам 2018 года. Ранее в "Газпроме" (MOEX: GAZP) настаивали на заморозке дивидендов на уровне 8,04 рубля на акцию на период пиковых инвестиций, который захватит еще и 2019 год. Однако последние финансовые отчеты и комментарии финансистов корпорации говорят о том, что денежный поток в этом году может быть выше прогнозного, и компания может рассмотреть возможность большего распределения средств акционерам.

Акции "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) умеренно позитивно отреагировали на квартальный отчет по МСФО, оказавшийся в рамках ожиданий. Чистая прибыль "ЛУКОЙЛа" в III квартале выросла почти в 2 раза (до 184 млрд руб.), за 9 месяцев - в 1,5 раза (до 460 млрд руб.), при этом свободный денежный поток НК за 9 месяцев вырос в 2 раза (до 343 млрд руб.), а капзатраты сократились на 9,5% (до 338 млрд руб.).

Основной бенефициар АФК Владимир Евтушенков сообщил в среду, что "Система" будет платить дивиденды за 2018 год. Ранее АФК "Система" сообщила, что по итогам 9 месяцев 2018 года не будет выплачивать дивиденды, нераспределенные средства направит на сокращение долга, но рассмотрит вопрос о выплате за весь 2018 год.

Просели акции "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (-1,3%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-1,3%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,5%), "Распадской" (MOEX: RASP) (-0,5%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,4%).

Акции "РусАла" (MOEX: RUALR) просели на 0,4%, хотя утром бумаги росли на фоне известий, что правительство РФ выделяет Росрезерву до 10 млрд рублей для закупки и хранения алюминия в объеме до 50 тыс. тонн.

В Азии в среду преобладала позитивная динамика индексов вслед за США (Япония и Китай выросли на 1-1,1%), в Европе рост сменился вечером откатом (FTSE, DAX, CAC40 просели на 0,1-0,3%), но продолжился подъем в США (индекс S&P 500 растет на 0,2%) в ожидании встречи глав США и КНР на саммите G20 (30 ноября - 1 декабря), которая должна снизить напряженность в отношении двух стран.

Экономический советник Белого дома Ларри Кадлоу заявил, что Дональд Трамп "видит хорошие шансы на заключение соглашения" между двумя странами. Однако Д.Трамп заявил в интервью газете The Wall Street Journal о "крайне низкой вероятности" того, что он пойдет навстречу Пекину и отложит новый раунд повышения пошлин на товары китайского экспорта, запланированный на январь 2019 года.

По словам Д.Трампа, если переговоры пойдут недостаточно хорошо, то он прибегнет к дальнейшему повышению пошлин на китайские товары. "Если мы не заключим соглашение, я введу дополнительные пошлины в 10% или 25% на товары китайского экспорта общей стоимостью $267 млрд", - заявил он.

Вышедшая в среду статистика о ВВП США оказалась чуть хуже ожиданий: оценка роста экономики в III квартале оставлена на уровне 3,5%, хотя ожидалось повышение до 3,6%.

Нефть в среду растеряла весь утренний рост и ушла в "минус", дополнительное давление оказала статистика Минэнерго США: запасы нефти в стране на прошлой неделе выросли на 3,58 млн баррелей при прогнозах роста на 1 млн баррелей, хотя сократились резервы бензина на 0,76 млн баррелей при прогнозах увеличения на 1 млн баррелей.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $59,74 за баррель (-1,1% и -0,5% во вторник), январская цена WTI - $51,03 за баррель (-1% и -0,1% накануне).

По словам аналитика компании "БКС Брокер" Анастасии Поповой, отыграв потери понедельника, рынок акций в среду продолжил путь наверх - снижение рисков введения новых санкций против РФ и умеренно позитивный внешний фон поддерживали спрос на отечественные активы.

Инвесторы продолжают оценивать перспективы торговой сделки между США и КНР, которая может быть заключена на саммите G20. Так, советник Д.Трампа Ларри Кудлоу оптимистично смотрит на вероятность соглашения между двумя крупнейшими экономиками мира. "Судьбоносная" встреча глав запланирована на предстоящую субботу, итоги диалога зададут вектор мировым рынкам. А пока участники торгов продолжат следить за комментариями представителей двух держав и оценивать перспективы деэскалации торгового противостояния.

Нефть сохранит волатильность вплоть до итогов встречи мониторингового комитета и представителей стран ОПЕК+ 5-7 декабря. Кроме того, на динамику нефти могут оказать влияние новости с саммита G20 (деэскалация торгового конфликта между КНР и США может стать стимулом для роста). Локальную поддержку нефти оказывает новость о временной приостановке работ на крупнейшем месторождении Северного моря.

Рынок акций нейтрально отреагировал на возможный отказ Д.Трампа от встречи с В.Путиным в рамках саммита G20 из-за инцидента в Керченском проливе. В то же время позитивом стал отказ Германии и Франции поддерживать предложение о расширении санкций в отношении России, считает А.Попова.

По словам аналитика ИК "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, вновь просевшая нефть подала рынку днем негативный сигнал, однако он был компенсирован ослаблением рубля. Бумаги АФК "Система" и "Детского мира" (MOEX: DSKY) выросли на заявлениях В.Евтушенкова о закрытии сделки по продаже пакета "Детского мира" в конце 2018 года или в начале 2019 года. Правительство решило выделить 10 млрд рублей для Росрезерва на закупку алюминия, что непосредственно касается "РусАла", хотя акции производителя металла по итогам дня просели. Выросли бумаги "ЛУКОЙЛа" на новостях о росте прибыли по МСФО в январе-сентябре на 54% и в III квартале на 89%.

В рамках экономического форума "Россия зовет!" глава ЦБ РФ Э.Набиуллина говорила о том, что на заседании 14 декабря совет директоров регулятора будет рассматривать как вопрос повышения ставки, так и ее сохранения. Однако более важным является то, что ЦБ будет рассматривать вопрос о возобновлении покупок валюты с начала 2019 года в рамках бюджетного правила.

Впереди у инвесторов G20 с непредсказуемым итогом встречи Д.Трампа и Си Цзиньпиня, а также голосование в британском парламенте по утверждению договоренностей по выходу Великобритании из Евросоюза (голосование намечено на 11 декабря). Плюс вечером ожидается выступление председателя ФРС Дж.Пауэлла, который может подтвердить или опровергнуть смягчение подхода американского регулятора к вопросу повышения ставки.

На нефтяной рынок негатив пришел из Саудовской Аравии, где заявили, что не будут в одиночку тащить на себе бремя сокращения производства. Нигерия также решила не настаивать на вопросе новых производственных ограничений. Соответственно, перед встречей ОПЕК+ начали вполне четко проступать проблемы консолидированного мнения в рамках нефтяного союза. Поэтому перспективы возобновления падения котировок существенно выросли.

В 20:00 МСК ожидается выступление председателя ФРС Дж.Пауэлла, который может озвучить позицию по смягчению подхода ФРС к повышению ставки. Как минимум, на это указывают тенденции в сфере инфляции. Российский рынок закроет день в "плюсе" благодаря слабому рублю. Кроме того, события в Керченском проливе пока привели лишь к словесным выражениям недовольства со стороны США и призывам усилить давление на РФ со стороны Европы (давление это вновь сосредоточено на проекте "Северный поток 2").

Старший аналитик УК "Райффайзен Капитал" София Кирсанова также полагает, что поводом для оптимизма у глобальных инвесторов выступила приближающаяся встреча лидеров США и Китая на форуме G20 уже в ближайшие выходные, несмотря на агрессивную риторику Д.Трампа о готовности ввести 25%-ные пошлины на импорт китайских товаров еще на $200 млрд уже с нового года. Вероятно, инвесторы полагают, что такое словесное давление перед встречей подтолкнет китайского лидера к более "гибкому" диалогу, что повысит шансы на достижение какого-то компромисса. Помимо этого, нелестные высказывания Д.Трампа по поводу действий ФРС начинают порождать на рынке спекуляции на тему меньшего числа повышений ставки в следующем году, что, безусловно, позитивно для рынка акций, и в том числе для рисковых активов emerging markets.

Спрос на акции АФК "Система" вернулся после публикации довольно неплохого отчета за 3 квартал, а также новостей об имеющемся покупателе на долю в "Детском мире" (миноритарии "Детского мира" рассчитывают получить оферту на выкуп от нового владельца компании). "Газпром" вырос на сообщениях о возможном увеличении дивидендных выплат за 2018 год с 8 руб. до двузначной величины.

Как отмечают аналитики компании "Алор брокер", рост российского рынка акций не выглядит надежным, поскольку он стал следствием подъема отдельных бумаг. На графике индекса МосБиржи сформировалась модель "двойная вершина", которая может спровоцировать падение вплоть до нижней границы "боковика" - 2090 пунктов.

Рубль сдал позиции после заявлений главы ЦБ РФ Э.Набиуллиной о возможном возврате к практике покупок валюты на рынке в рамках бюджетного правила после новогодних праздников (с 15 января). Однако динамика пары доллар/рубль пока остается в рамках "боковика" 66-68 руб./$1, выхода из которого в ближайшее время не ожидается.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции "Иркута" (MOEX: IRKT) (+10,1%), ОАО "GTL" (MOEX: GTLC) (+8,5%), "Нижнекамскнефтехима" (MOEX: NKNC) (+5,5%), ГДР X5 Retail (MOEX: FIVE) Group (+4%).

Акции "Детского мира" (+3%) поднялись к уровням начала октября после известий, что АФК "Система" может закрыть сделку по продаже своего пакета в компании уже в этом году, о чем сообщил журналистам основной акционер корпорации В.Евтушенков. АФК владеет 52,1% в "Детском мире". Ранее В.Евтушенков говорил, что на актив есть 12 претендентов, включая иностранных инвесторов.

Совет директоров ПАО "Нижнекамскнефтехим" 28 ноября рассматривает вопрос об утверждении актуализированного бизнес-плана стратегической программы развития компании до 2025 года, а также производственно-финансовый план на 2019 год.

Подешевели акции ПАО "Группа компаний "Роллман" (MOEX: RLMN) (-4,9%), ПАО "Обувь России" (MOEX: OBUV) (-4,2%), ПАО "Финансовая группа Будущее" (MOEX: FTRE) (-2,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 45,898 млрд рублей (из них 12,169 млрд рублей пришлось на "Газпром" и 11,522 млрд рублей - на обыкновенные акции Сбербанка).