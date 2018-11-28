28 ноября 2018 года 19:05
Цены евробондов РФ в среду стабильны благодаря незначительным изменениям UST и спокойному новостному фону
Москва. 28 ноября. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций в среду относительно стабильны благодаря небольшим изменениям на рынке американских казначейских обязательств (US Treasuries) и спокойному новостному фону. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов также практически не изменились по итогам дня.
Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК выросла на 13 базисных пунктов по отношению к закрытию 27 ноября и составила 108,2% от номинала, что соответствует доходности 4,78% годовых (снижение на 4 пункта к предыдущему торговому дню).
Стоимость американских трехлетних US Treasuries к 18:15 МСК снизилась относительно итогов предыдущего торгового дня всего на 2 базисных пункта и составила 97,57% от номинала (доходность выросла на 1 пункт - до 2,86% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США сузился на 5 пунктов и составил 192 базисных пункта.
Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году выросли по отношению к предыдущему торговому дню всего на 3 базисных пункта - до 102,3% от номинала (доходность практически не изменилась и составила 5,7% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году подешевели на 16 базисных пунктов - до 99,4% от номинала (доходность выросла на 1 пункт и составила 5,67% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году выросли в цене на 12 базисных пунктов по отношению к 27 ноября - до 96,89% от номинала, что соответствует доходности 5,26% годовых (снижение на 2 пункта к предыдущему дню), в то время как евробонды РФ с погашением в 2023 году подорожали на 9 базисных пунктов, до 101,1% от номинала (доходность снизилась на 2 пункта и составила 4,615% годовых).
Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году подорожал на 17 базисных пунктов - до 89,79% от номинала (доходность снизилась на 1,5 пункта и составила 6% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году вырос в цене на 3 базисных пункта, до 93,03% от номинала (доходность снизилась на 0,5 пункта и составила 5,27% годовых).
"Динамика российских еврооблигаций сегодня в целом нейтральная, на рынке ничего особенного не происходит. Колебания котировок незначительные, а активность торгов - невысокая. После заметной ценовой просадки, произошедшей в начале недели после обострения российско-украинских отношений из-за инцидента с украинскими кораблями в Керченском проливе, рынок лег в боковой дрейф. Инвесторы немного успокоились на фоне отсутствия жесткой реакции США и Европы на произошедший инцидент; ранее именно эти опасения послужили основной причиной активизации продавцов. Таким образом, сейчас настроения инвесторов характеризуются как настороженно-нейтральные. Отскоку рынка после последних распродаж мешают также сохраняющиеся ожидания дальнейшего ужесточения монетарной политики Федрезервом США, в частности очередное повышение ставки американским регулятором может произойти уже через три недели", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке трейдер Росэксимбанка Руслан Пшонковский.
Опубликовано: /Финмаркет/
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