Основное внимание инвесторов по-прежнему приковано к событиям на геополитической арене и санкционной риторике - ИК "Велес Капитал"

В среду утром, как и днем ранее, рубль открылся укреплением и оказался ниже 67 в паре с долларом, напоминает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко. Однако преимущество отечественной валюты было совсем недолгим и уже после первого часа торгов рубль вновь скорректировался в район 67+, вернувшись к уровню закрытия предыдущего дня. Краткосрочную передышку рубль получил благодаря новостям о нежелании Германии и Франции поддерживать введение новых антироссийских санкций. Однако заявление американского президента о том, что его встреча с российским президентом на саммите G20 может не состояться, по всей видимости, свела на нет весь оптимизм инвесторов в рубле. Кроме того, в среду Э.Набиуллина объявила о том, что 14 декабря ЦБ сообщит свое решение о возобновлении покупок валюты на рынке для Минфина (при этом регулятор считает возможным непосредственное возобновление валютных операций с 15 января следующего года). В результате уже в начале второй половины дня доллар "забрался" выше 67,4 руб. и большую часть оставшегося дня пребывал вблизи данного уровня.

В среду вечером основными событиями станут публикация данных по запасам и добыче нефти в США и выступление главы ФРС Д.Пауэлла. "Однако динамика рынка нефти и доллара на глобальных площадках пока остается для рубля второстепенной, основное внимание инвесторов по-прежнему приковано к событиям на геополитической арене и санкционной риторике, - полагает эксперт ИК. - В данном контексте ключевое значение будет по-прежнему иметь предстоящий саммит G20, где запланирована встреча российского и американского президентов. Однако нельзя исключать, что даже если встреча состоится, ее итоги не оправдают надежд инвесторов, и в этих условиях доллар может вновь предпринять попытки для продвижения в сторону 68 руб.".