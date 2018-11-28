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Главная / Мнения аналитиков / Основное внимание инвесторов по-прежнему приковано к событиям на геополитической арене и санкционной риторике - ИК "Велес Капитал"
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28 ноября 2018 года 19:00
Основное внимание инвесторов по-прежнему приковано к событиям на геополитической арене и санкционной риторике - ИК "Велес Капитал"
В среду утром, как и днем ранее, рубль открылся укреплением и оказался ниже 67 в паре с долларом, напоминает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко. Однако преимущество отечественной валюты было совсем недолгим и уже после первого часа торгов рубль вновь скорректировался в район 67+, вернувшись к уровню закрытия предыдущего дня. Краткосрочную передышку рубль получил благодаря новостям о нежелании Германии и Франции поддерживать введение новых антироссийских санкций. Однако заявление американского президента о том, что его встреча с российским президентом на саммите G20 может не состояться, по всей видимости, свела на нет весь оптимизм инвесторов в рубле. Кроме того, в среду Э.Набиуллина объявила о том, что 14 декабря ЦБ сообщит свое решение о возобновлении покупок валюты на рынке для Минфина (при этом регулятор считает возможным непосредственное возобновление валютных операций с 15 января следующего года). В результате уже в начале второй половины дня доллар "забрался" выше 67,4 руб. и большую часть оставшегося дня пребывал вблизи данного уровня. В среду вечером основными событиями станут публикация данных по запасам и добыче нефти в США и выступление главы ФРС Д.Пауэлла. "Однако динамика рынка нефти и доллара на глобальных площадках пока остается для рубля второстепенной, основное внимание инвесторов по-прежнему приковано к событиям на геополитической арене и санкционной риторике, - полагает эксперт ИК. - В данном контексте ключевое значение будет по-прежнему иметь предстоящий саммит G20, где запланирована встреча российского и американского президентов. Однако нельзя исключать, что даже если встреча состоится, ее итоги не оправдают надежд инвесторов, и в этих условиях доллар может вновь предпринять попытки для продвижения в сторону 68 руб.".
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28 ноября 2018 года 19:45
Москва. 28 ноября. Доллар США и евро повышаются на "Московской бирже" в среду вечером; рубль несколько снизил темпы ослабления и лишь умеренно дешевеет к бивалютной корзине в ожидании новостей, способных указать направление его дальнейшей динамики. читать дальше
.28 ноября 2018 года 19:25
Москва. 28 ноября. Рынок акций РФ в среду превысил 2380 пунктов по индексу МосБиржи (уровень 1,5-недельной давности) за счет ослабления рубля, раллировавших бумаг "Газпрома" после известий о вероятном росте дивидендов концерна и обновивших свои максимумы акций "Норникеля"; упавшую нефть рынок проигнорировал. читать дальше
.28 ноября 2018 года 19:05
Цены евробондов РФ в среду стабильны благодаря незначительным изменениям UST и спокойному новостному фону
Москва. 28 ноября. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций в среду относительно стабильны благодаря небольшим изменениям на рынке американских казначейских обязательств (US Treasuries) и спокойному новостному фону. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов также практически не изменились по итогам дня. читать дальше
.28 ноября 2018 года 18:20
.28 ноября 2018 года 17:48
Российские инвесторы сегодня на цену нефти не смотрят, а покупают подешевевшие за последнюю неделю активы - УК "Райффайзен Капитал"
четверг, 28 ноября, российский фондовый рынок ускорил рост вслед за «зеленеющими» западными и азиатскими площадками, несмотря на возобновление распродаж в нефти. Так, индекс Мосбиржи прибавляет 1,6%, а РТС – чуть меньше (+1,1%) на фоне слабеющего рубля, констатирует старший аналитик УК «Райффайзен... читать дальше
.28 ноября 2018 года 17:22
Торговые споры между США и Китаем вновь оказались в центре внимания финансовых рынков с приближением встречи лидеров двух стран на саммите G20, указывает аналитик рынка сырьевых товаров Julius Baer Карстен Менке. Президент США Дональд Трамп накануне подтвердил намерение ввести тарифы на китайский... читать дальше
.28 ноября 2018 года 17:00
(добавлена таблица) "БКС Глобал Маркетс" начал аналитическое покрытие компаний розничного сектора РФ, сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Дмитрия Скрябина и Марии Бойко. Рекомендация "покупать" дается экспертами для глобальных депозитарных расписок (GDR) X5 и акций "Детского мира". В то... читать дальше
.28 ноября 2018 года 16:47
Индекс МосБиржи вновь поднялся выше технического уровня 2350 пунктов, и это хороший для инвесторов знак - ИК "ФИНАМ"
"До конца дня оптимизм на мировых фондовых рынках должен сохраниться. Динамика цен на нефть и курс российской валюты будет зависеть от данных по запасам нефти и нефтепродуктов в США, которые будут опубликованы в 18:30 мск. Индекс МосБиржи вновь поднялся выше технического уровня 2350 пунктов, и это... читать дальше
.28 ноября 2018 года 16:27
"Рубль начинал день позитивно, но затем ему "напомнили" о перспективе возобновления покупки валюты в рамках бюджетного правила. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4040 рублей. Однодневная ставка MosPrime снизилась до 7,74%, недельная повысилась до 7,80%, а месячная - до 7,98%.... читать дальше
.28 ноября 2018 года 16:01
"БКС Глобал Маркетс" начал аналитическое покрытие компаний розничного сектора РФ, сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Дмитрия Скрябина и Марии Бойко. Рекомендация "покупать" дается экспертами для глобальных депозитарных расписок (GDR) X5 и акций "Детского мира". В то же время для GDR... читать дальше
.28 ноября 2018 года 15:40
"Сегодня рубль открылся вверх, реагируя на рост нефти и позитивную динамику глобальных рисковых активов. Однако достаточно быстро данный импульс был нивелирован. Давление на российскую валюту оказало возобновление негативной тенденции нефтяных цен. Кроме того, рубль усилил нисходящую динамику... читать дальше
.28 ноября 2018 года 15:40
Москва. 28 ноября. Доллар США и евро растут на "Московской бирже" в среду днем; после утреннего укрепления рубль развернулся вниз и снижается к бивалютной корзине, отыгрывая заявление ЦБ РФ о намерении возобновить с середины января покупки валюты на открытом рынке. читать дальше
.28 ноября 2018 года 15:20
"Нефтяные котировки в первой половине дня чуть снизили темпы роста и прибавляли 0,7%, торгуясь на уровне $60,6 за баррель марки Brent. Волатильность на рынке "черного золота", скорее всего, продолжится вплоть до итогов встречи Мониторингового комитета и представителей стран ОПЕК+ 5-7 декабря.... читать дальше
.28 ноября 2018 года 14:28
"Американский рынок облигаций не дождался от выступления заместителя председателя Совета управляющих ФРС США Ричарда Кларида позитивных новостей. В одной из своих предыдущих речей чиновник выступил за более гибкую кредитно-денежную политику регулятора. Он оставлял возможность для снижения целевого... читать дальше
.28 ноября 2018 года 13:59
В среду утром рубль открылся укреплением и оказался ниже 67 в паре с долларом. Однако преимущество отечественной валюты было совсем недолгим и уже после первого часа торгов рубль вновь скорректировался в район 67+, вернувшись к уровню закрытия предыдущего дня, указывает начальник отдела анализа... читать дальше
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