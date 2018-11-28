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28 ноября 2018 года 18:20

Геополитика и неопределенность на рынке играют против рубля - БКС

"Курс рубля к середине недели закрепляется выше отметки 67 – активизация геополитических рисков на фоне слабости нефтяного рынка вновь подводит рубль к девальвационному каналу, - комментирует главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович. - Полагаем, что в текущих условиях основным негативным фактором для рубля вновь становится геополитика – конфликт в азовской акватории хотя и не привел к каким-либо реальным шагам по ужесточению позиции в отношении Москвы со стороны Запада, но нашел отклик в последних заявлениях Трампа. Американский президент высказал сомнения в том, что встреча с Путиным на полях G20 все же состоится. Аналогичную позицию глава США занял и по вопросу «большой сделки» с Китаем – инвесторы так и не смогли сформировать для себя понимания вектора развития торговых разногласий между двумя крупнейшими экономиками мира."

Также, по мнению эксперта, не в пользу рубля продолжает играть неопределенность в ценовой конъюнктуре нефтяного рынка. Сегодня котировки Brent снова упали ниже 60$.

"С одной стороны, Саудовская Аравия уже почти неделю осторожно наполняет рынок информацией о том, что в целом королевство готово к сокращению нефтедобычи в следующем году даже в условиях давления со стороны США. Более того, в рамках форума «Россия зовет» президент РФ обмолвился о том, что Россия готова продолжать совместную работу с Саудовской Аравией по стабилизации нефтяного рынка, если это будет необходимо. С другой стороны, на рынок поступает информация о том, что Китай готов к возобновлению покупок иранской нефти в декабре. Сомнения инвесторов в том, что баланс нефтяного рынка сохранится в 2019 году, продолжают превалировать. Заметим, что масштабная часть участников рынка удерживает свои позиции, ожидая встречи экспортеров в декабре", - отмечает аналитик «БКС Премьер».

С учетом вышеопределенных факторов Антон Покатович полагает, что грядущие выходные и следующая неделя станут «точкой бифуркации» для финансовых рыков РФ и курса рубля в частности. Более долгосрочная траектория движения рубля может быть определена по итогам встречи G20 (30 ноября – 1 декабря), а также заседания ОПЕК+ (5-7 декабря). До конца недели ожидается курс рубля в диапазоне 66,5-68,2.

Опубликовано: /БКС/
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