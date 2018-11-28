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Главная / Мнения аналитиков / Индекс МосБиржи вновь поднялся выше технического уровня 2350 пунктов, и это хороший для инвесторов знак - ИК "ФИНАМ"
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28 ноября 2018 года 16:47
Индекс МосБиржи вновь поднялся выше технического уровня 2350 пунктов, и это хороший для инвесторов знак - ИК "ФИНАМ"
"До конца дня оптимизм на мировых фондовых рынках должен сохраниться. Динамика цен на нефть и курс российской валюты будет зависеть от данных по запасам нефти и нефтепродуктов в США, которые будут опубликованы в 18:30 мск. Индекс МосБиржи вновь поднялся выше технического уровня 2350 пунктов, и это хороший для инвесторов знак. Пробой этого рубежа откроет дорогу к движению до новых абсолютных максимумов", - считает эксперт ИК "ФИНАМ" Василий Олейник.
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28 ноября 2018 года 18:20
.28 ноября 2018 года 17:48
Российские инвесторы сегодня на цену нефти не смотрят, а покупают подешевевшие за последнюю неделю активы - УК "Райффайзен Капитал"
четверг, 28 ноября, российский фондовый рынок ускорил рост вслед за «зеленеющими» западными и азиатскими площадками, несмотря на возобновление распродаж в нефти. Так, индекс Мосбиржи прибавляет 1,6%, а РТС – чуть меньше (+1,1%) на фоне слабеющего рубля, констатирует старший аналитик УК «Райффайзен... читать дальше
.28 ноября 2018 года 17:22
Торговые споры между США и Китаем вновь оказались в центре внимания финансовых рынков с приближением встречи лидеров двух стран на саммите G20, указывает аналитик рынка сырьевых товаров Julius Baer Карстен Менке. Президент США Дональд Трамп накануне подтвердил намерение ввести тарифы на китайский... читать дальше
.28 ноября 2018 года 17:00
(добавлена таблица) "БКС Глобал Маркетс" начал аналитическое покрытие компаний розничного сектора РФ, сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Дмитрия Скрябина и Марии Бойко. Рекомендация "покупать" дается экспертами для глобальных депозитарных расписок (GDR) X5 и акций "Детского мира". В то... читать дальше
.28 ноября 2018 года 16:27
"Рубль начинал день позитивно, но затем ему "напомнили" о перспективе возобновления покупки валюты в рамках бюджетного правила. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4040 рублей. Однодневная ставка MosPrime снизилась до 7,74%, недельная повысилась до 7,80%, а месячная - до 7,98%.... читать дальше
.28 ноября 2018 года 16:01
"БКС Глобал Маркетс" начал аналитическое покрытие компаний розничного сектора РФ, сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Дмитрия Скрябина и Марии Бойко. Рекомендация "покупать" дается экспертами для глобальных депозитарных расписок (GDR) X5 и акций "Детского мира". В то же время для GDR... читать дальше
.28 ноября 2018 года 15:40
"Сегодня рубль открылся вверх, реагируя на рост нефти и позитивную динамику глобальных рисковых активов. Однако достаточно быстро данный импульс был нивелирован. Давление на российскую валюту оказало возобновление негативной тенденции нефтяных цен. Кроме того, рубль усилил нисходящую динамику... читать дальше
.28 ноября 2018 года 15:40
Москва. 28 ноября. Доллар США и евро растут на "Московской бирже" в среду днем; после утреннего укрепления рубль развернулся вниз и снижается к бивалютной корзине, отыгрывая заявление ЦБ РФ о намерении возобновить с середины января покупки валюты на открытом рынке. читать дальше
.28 ноября 2018 года 15:20
"Нефтяные котировки в первой половине дня чуть снизили темпы роста и прибавляли 0,7%, торгуясь на уровне $60,6 за баррель марки Brent. Волатильность на рынке "черного золота", скорее всего, продолжится вплоть до итогов встречи Мониторингового комитета и представителей стран ОПЕК+ 5-7 декабря.... читать дальше
.28 ноября 2018 года 14:28
"Американский рынок облигаций не дождался от выступления заместителя председателя Совета управляющих ФРС США Ричарда Кларида позитивных новостей. В одной из своих предыдущих речей чиновник выступил за более гибкую кредитно-денежную политику регулятора. Он оставлял возможность для снижения целевого... читать дальше
.28 ноября 2018 года 13:59
В среду утром рубль открылся укреплением и оказался ниже 67 в паре с долларом. Однако преимущество отечественной валюты было совсем недолгим и уже после первого часа торгов рубль вновь скорректировался в район 67+, вернувшись к уровню закрытия предыдущего дня, указывает начальник отдела анализа... читать дальше
.28 ноября 2018 года 13:24
"По итогам первой половины текущей торговой сессии российские индексы акций растут вслед за бумагами нефтегазовых компаний. Так, индекс Московской биржи поднялся на 0,4% до отметки 2350 пунктов. Благодаря публикации сильных финансовых результатов за девять месяцев 2018 года в лидерах роста сегодня... читать дальше
.28 ноября 2018 года 13:00
Цены на желтый металл падают четвертый день подряд, констатрирует аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко. Котировки ускорили снижение на фоне вчерашнего ралли доллара в условиях бегства от рисков. Несмотря на то, что на протяжении двух предыдущих недель... читать дальше
.28 ноября 2018 года 12:38
Пробой уровня 68 руб./долл. возможен только в условиях существенного ухудшения новостного фона - Банк "Санкт-Петербург"
"Рубль на росте геополитической напряженности стал торговаться выше 67 за доллар. Без позитивных факторов и в условиях продолжающейся эскалации украинского конфликта и роста санкционных рисков, курс рубля продолжит оставаться в диапазоне 67-68. При этом пробой важного уровня в 68 руб./долл.... читать дальше
.28 ноября 2018 года 12:17
"Цены на нефть демонстрируют коррекционный рост. Brent в ходе утренних торгов среды торгуется выше $61/bbl, WTI – в районе отметки $52.3/bbl. В то же время стоит отметить, что большинство участников рынка сохраняет осторожность, ожидая дополнительных сигналов от членов сделки ОПЕК+ в отношении мер... читать дальше
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