Рубль развернулся вниз к доллару и евро днем в среду

Москва. 28 ноября. Доллар США и евро растут на "Московской бирже" в среду днем; после утреннего укрепления рубль развернулся вниз и снижается к бивалютной корзине, отыгрывая заявление ЦБ РФ о намерении возобновить с середины января покупки валюты на открытом рынке.

Курс доллара США составил 67,38 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 27,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. При этом евро стоил 76 руб./EUR1, поднявшись на 28 копеек. Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подорожала на 27,78 копейки - до 71,26 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 29 ноября на 16,36 копейки, до 66,9436 руб./$1, и уменьшил курс евро на 10,26 копейки, до 75,5191 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль развернулся вниз и снижается к доллару и евро на дневных торгах. Участники рынка отреагировали на заявление главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной о возможном возобновлении покупок валюты для Минфина РФ в рамках бюджетного правила с 15 января 2019 года.

"Мы будем оценивать ситуацию на финансовых рынках. Решение о приостановлении покупок валюты в рамках бюджетного правила было связано с оценкой уровня волатильности, при сохранении нынешней ситуации на финансовых рынках мы считаем возможным возобновление регулярных покупок в следующем году после новогодних праздников - 15 января, но окончательное решение мы объявим в день заседания совета директоров 14 декабря", - сказала глава ЦБ Э.Набиуллина журналистам в кулуарах форума "Россия зовет!", организованного "ВТБ Капиталом".

Дополнительное давление на рубль оказывает заявление президента США Дональда Трампа о том, что его встреча с президентом России Владимиром Путиным на саммите G20 в Аргентине может не состояться из-за инцидента с украинскими кораблями в Керченском проливе.

"Может быть, я не стану проводить встречу...", - сказал Д.Трамп в интервью газете Washington Post. "Мне не нравится эта агрессия. Я не хочу этой агрессии совсем", - добавил он, комментируя инцидент.

Президент США отметил, что ожидает от своей команды по национальной безопасности во вторник вечером "полного отчета" о задержании Россией в воскресенье трех украинских военно-морских кораблей и членов их экипажей.

По его словам, предоставленный отчет станет "определяющим" в вопросе о том, следует ли проводить встречу с В.Путиным в Аргентине.

Министерство финансов России запланировало на среду проведение аукционов по продаже двухлетних ОФЗ серии 26214 в объеме 5 млрд рублей и пятилетних ОФЗ серии 26223 также в объеме 5 млрд рублей.

В середине дня стали известны результаты аукциона по размещению пятилетних бумаг. Ведомство продало пятилетние ОФЗ серии 26223 в запланированном объеме 5 млрд рублей, при этом спрос превысил предложение более чем в 2,1 раза (10 млрд 663 млн рублей).

Цена отсечения была установлена на уровне 91,511% от номинала, что соответствует доходности 8,72% годовых. Доходность данных облигаций на закрытие торгов накануне составила 8,71%, таким образом, премия к последней сделке предыдущей сессии составила 1 базисный пункт.

В то же время, результаты размещения двухлетних ОФЗ серии 26214 на момент написания обзора известны не были.

При этом, как сообщил журналистам первый вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов в кулуарах форума "ВТБ Капитала" "Россия зовет!" ведомство не выполнит план по размещению ОФЗ в 2018 году.

"Мы, конечно, не выполним план по ОФЗ", - сказал он, отметив, что последние аукционы показывали "достаточно устойчивый спрос на наши бумаги, размещаемые на внутреннем рынке". "Среди инвесторов в эти бумаги и достаточный процент иностранных инвесторов", - сказал министр.

Поправками в бюджет текущего года объем внутренних заимствований на текущий год уже был снижен. Чистый объем заимствований на внутреннем рынке в 2018 году снижен до 661,77 млрд рублей с 1,044 трлн рублей (в весенних поправках бюджета объем чистого привлечения, напротив, повышался с 817,042 млрд рублей).

Планируемый объем погашения рублевых ценных бумаг снижен с 631,09 млрд рублей до 531,09 млрд рублей в связи с отказом Минфина от проведения обмена ОФЗ в этом году на 100 млрд рублей.

Валовое привлечение, таким образом, было запланировано в объеме 1,193 трлн рублей вместо 1,675 трлн рублей.

Цены на нефть лишь слегка меняются в среду в ожидании предстоящего саммита G20, который стартует в Буэнос-Айресе в пятницу. Участники рынка ждут не столько решений на уровне "двадцатки", сколько итогов двусторонних встреч. Наибольшее влияние на нефтяной рынок окажут обсуждения России и Саудовской Аравии, а также США и Китая.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК уменьшилась на 0,17% - до $60,3 за баррель. Фьючерс на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на 0,08% - до $51,6 за баррель.

Согласно данным опроса, проведенного агентством Bloomberg, трейдеры и аналитики уверены, что ОПЕК+ на следующей неделе объявит о сокращении нефтедобычи с целью сдержать обвал цен, несмотря на давление из Вашингтона. Президент США Д.Трамп продолжает настаивать на необходимости дальнейшего снижения нефтяных цен.

Нефть меньше чем за два месяца подешевела на 30% из-за опасений, что ослабление спроса, рекорды добычи в России и Саудовской Аравии, а также рост производства нефти на сланцевых месторождениях США вернут значительный перекос в сторону предложения.

В среду внимание трейдеров также направлено на данные Минэнерго США о запасах энергоносителей, которые будут обнародованы в 18:30 МСК. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, прогнозируют первое за 10 недель снижение запасов нефти в США. По их оценкам, запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 1 млн баррелей.

Тем временем, данные Американского института нефти (API) указали на рост запасов нефти в США по итогам прошлой недели на 3,45 млн баррелей. Запасы бензина, по данным API, уменьшились третью неделю подряд - на 2,6 млн баррелей.

"Общий фон для рубля расцениваем как нейтральный. Влияние событий в Керченском проливе на динамику российских активов постепенно уменьшается - реакция западных стран на последние события пока носит сдержанный характер. Из событий дня выделим выступление Э.Набиуллиной, но при этом отметим, что, вероятно, наибольшее значение для рубля с точки зрения возможных действий ЦБ представляет вопрос возобновления покупок валюты в рамках бюджетного правила в следующем году, что, на наш взгляд, с большей вероятностью прояснится только на декабрьском заседании регулятора. При отсутствии нового негатива ожидаем постепенного возврата пары "доллар-рубль" в диапазон 66-67 руб./$1", - полагает аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаил Поддубский.

"Краткосрочную передышку рубль получил благодаря новостям о нежелании Германии и Франции поддерживать введение новых антироссийских санкций. Однако заявление американского президента о том, что его встреча с российским президентом на саммите G20 может не состояться, по всей видимости, свела на нет весь оптимизм инвесторов в рубле. Кроме того, в среду Э.Набиуллина объявила о том, что 14 декабря ЦБ сообщит свое решение о возобновлении покупок валюты на рынке для Минфина. В результате после этого рубль перешел к снижению, тогда как основные коллеги рубля по площадкам emerging markets демонстрируют гораздо лучшую динамику", - подчеркнул начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов продемонстрировали несущественные разнонаправленные изменения в среду по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" опустилась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 7,74% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок увеличилась на 1 б.п. - до 7,8% годовых. Ставка на срок 3 месяца выросла на 2 б.п. - до 7,98% годовых, ставка на срок 3 месяца повысилась на 1 б.п. - до 8,44% годовых, ставка на срок 6 месяцев, напротив, уменьшилась на 1 б.п. - до 8,49% годовых.