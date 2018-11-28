В целом система факторов для рубля вновь ухудшается - "Открытие Брокер"

"Рубль начинал день позитивно, но затем ему "напомнили" о перспективе возобновления покупки валюты в рамках бюджетного правила. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4040 рублей. Однодневная ставка MosPrime снизилась до 7,74%, недельная повысилась до 7,80%, а месячная - до 7,98%. В рамках экономического форума "Россия зовёт" глава ЦБ РФ Э. Набиуллина говорила о том, что на заседании 14 декабря совет директоров регулятора будет рассматривать как вопрос повышения ставки, так и её сохранения. Однако более важным является то, что ЦБ будет рассматривать вопрос о возобновлении покупок валюты в рамках бюджетного правила. По словам Э. Набиуллиной, если текущая ситуация сохранится, то покупки валюты могут возобновиться в начале будущего года. Она лишь уточнила, что отложенные объёмы будут распределяться по операциям в течение 2019-2021 годов. Соответственно, рублю напомнили о главном факторе формирования курса в текущем году, что и послужило его ослаблению. Естественно, что в таких условиях рынок будет требовать более высокой доходности от ОФЗ. В среду Минфин проводит два аукциона. В рамках первого был реализован весь предложенный объём 5 млрд по номиналу ОФЗ-ПД выпуска 26223. Средневзвешенная доходность составила 8,7%, а спрос превысил предложение в 2,1 раза. Зафиксированная доходность явно выше предыдущих размещений. В целом система факторов для рубля вновь ухудшается, но основную роль в повышении вероятности ослабления вновь начнёт играть реализация бюджетного правила", - комментирует ситуацию ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.