Доллар может вновь предпринять попытки для продвижения в сторону 68 руб.- ИК "Велес Капитал"

В среду утром рубль открылся укреплением и оказался ниже 67 в паре с долларом. Однако преимущество отечественной валюты было совсем недолгим и уже после первого часа торгов рубль вновь скорректировался в район 67+, вернувшись к уровню закрытия предыдущего дня, указывает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко. Краткосрочную передышку рубль получил благодаря новостям о нежелании Германии и Франции поддерживать введение новых антироссийских санкций. Однако заявление американского президента о том, что его встреча с российским президентом на саммите G20 может не состояться, по всей видимости, свела на нет весь оптимизм инвесторов в рубле. Кроме того, в среду Э.Набиуллина объявила о том, что 14 декабря ЦБ сообщит свое решение о возобновлении покупок валюты на рынке для Минфина. В результате после 12:00 рубль терял порядка 0,2% в паре с долларом, тогда как основные коллеги рубля по площадкам EM демонстрировали гораздо лучшую динамику. В частности, южноафриканский рэнд терял к доллару менее 0,1%, бразильский реал торговался вблизи нулевых отметок, а турецкая лира и вовсе укреплялась на 0,3%.

"В среду вечером основными событиями станут публикация данных по запасам и добыче нефти в США и выступление главы ФРС Д.Пауэлла. Однако динамика рынка нефти и доллара на глобальных площадках пока остается для рубля второстепенной, основное внимание инвесторов по-прежнему приковано к событиям на геополитической арене и санкционной риторике. В данном контексте ключевое значение будет по-прежнему иметь предстоящий саммит G20, где запланирована встреча российского и американского президентов. Однако нельзя исключать, что даже если встреча состоится, ее итоги не оправдают надежд инвесторов, и в этих условиях доллар может вновь предпринять попытки для продвижения в сторону 68 руб.", - резюмирует эксперт ИК.