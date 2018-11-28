Золото продолжит дешеветь - eToro

Цены на желтый металл падают четвертый день подряд, констатрирует аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко. Котировки ускорили снижение на фоне вчерашнего ралли доллара в условиях бегства от рисков. Несмотря на то, что на протяжении двух предыдущих недель котировки драгметалла восстанавливались, "американец" остается более привлекательным защитным активом, чем золото, которому еще придется постараться, чтобы вернуть себе былую привлекательность в глазах инвесторов.

В краткосрочной перспективе у металла есть шансы на всплески спроса, если доллар получит удар от федрезерва. Здесь многое будет зависеть от сегодняшнего выступления главы ФРС Пауэлла и завтрашнего протокола заседания. Если участники рынка узрят в тоне регулятора нотки осторожности, USD попадет под давление в условиях усиливающихся сомнений инвесторов в том, что ЦБ продолжит ужесточать политику обещанными ранее темпами, полагает эксперт.

"Если же говорить о более долгосрочном периоде, в контексте дальнейшего снижения мировых фондовых рынков (а вероятность такого сценария велика), игроки будут проявлять больший интерес к покупкам доллара, нежели золота, по той простой причине, что драгметалл будет непривлекательным в условиях ужесточения политики Центробанков мира, которое в том числе будет давить на акции.

С технической точки зрения в обозримом будущем золоту нужно вернуться за пределы уровня 1220 и на данный момент - удержаться над отметкой 1210, чтобы избежать более глубокой просадки", - прогнозирует специалист eToro.