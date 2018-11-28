Пробой уровня 68 руб./долл. возможен только в условиях существенного ухудшения новостного фона - Банк "Санкт-Петербург"

"Рубль на росте геополитической напряженности стал торговаться выше 67 за доллар. Без позитивных факторов и в условиях продолжающейся эскалации украинского конфликта и роста санкционных рисков, курс рубля продолжит оставаться в диапазоне 67-68. При этом пробой важного уровня в 68 руб./долл. возможен только в условиях существенного ухудшения новостного фона. В долгосрочной перспективе сохраняются риски, связанные с санкциями и возвратом ЦБ на валютный рынок", - считают в Банке "Санкт-Петербург".