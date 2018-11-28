EUR/USD формирует нисходящий клин, из которого ожидается выход наверх в ближайшей перспективе - ИК "ФИНАМ"

В среду, 28 ноября, на утренних торгах единая европейская валюта торгуется на отрицательной территории, продолжая тенденцию прошлого дня, констатирует специалист ИК "ФИНАМ" Вадим Сысоев.

Во вторник валютная пара EUR/USD в течение торговой сессии находилась под давлением и формировала нисходящее движение в направлении коридора 1,1280-1,13. Из макроэкономической статистики во Франции был опубликован индекс потребительского доверия, который в ноябре составил 92 пункта, тогда как аналитики прогнозировали показатель на уровне 94 пунктов. В Италии также был обнародован индекс потребительского доверия, который в ноябре составил 114,8 пункта против прогноза 115,9 пункта. При этом октябрьское значение было пересмотрено в сторону понижения с 116,6 пункта до 116,5 пункта.

Также и в США вышли данные по индексу потребительского доверия, который в ноябре составил 135,7 пункта по сравнению с 137,9 пунктами в октябре. Аналитики прогнозировали показатель на уровне 135,9 пункта.

Помимо этого, обращает внимание В. Сысоев, вчера состоялось выступление вице-президента ФРС Ричарда Клариды, который сообщил, что экономика США выглядит сильно, и при этом, если будет наблюдаться более сильный рост инфляции, регулятор может повышать процентную ставку более быстрыми темпами, нежели ожидалось ранее. Тем не менее, он отметил, что пока инфляционные ожидания все также остаются сдержанными.

Сегодня участникам рынка стоит обратить внимание на статистику по индексу потребительского доверия GFK в Германии за декабрь. В США выйдут данные по пересмотренному ВВП за третий квартал. Согласно нашим ожиданиям, показатель вырос на 3,5%. Также будут обнародованы продажи нового жилья за октябрь и индекс деловой активности в промышленности ФРБ Ричмонда за ноябрь. Состоится выступление главы ФРС Джерома Пауэлла.

На 4-часовом срезе валютная пара EUR/USD формирует нисходящий клин, из которого ожидается выход наверх в ближайшей перспективе. При этом основным и ближайшим уровнем сопротивления все также выступает отметка 1,1499. На текущий момент стохастические линии находятся в благоприятном для покупки положении и еще далеки от зоны перекупленности, поэтому допускается тестирование верхней границы клина, заключает эксперт ИК "ФИНАМ".