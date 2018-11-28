.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / EUR/USD формирует нисходящий клин, из которого ожидается выход наверх в ближайшей перспективе - ИК "ФИНАМ"
.
28 ноября 2018 года 11:49
EUR/USD формирует нисходящий клин, из которого ожидается выход наверх в ближайшей перспективе - ИК "ФИНАМ"
В среду, 28 ноября, на утренних торгах единая европейская валюта торгуется на отрицательной территории, продолжая тенденцию прошлого дня, констатирует специалист ИК "ФИНАМ" Вадим Сысоев. Во вторник валютная пара EUR/USD в течение торговой сессии находилась под давлением и формировала нисходящее движение в направлении коридора 1,1280-1,13. Из макроэкономической статистики во Франции был опубликован индекс потребительского доверия, который в ноябре составил 92 пункта, тогда как аналитики прогнозировали показатель на уровне 94 пунктов. В Италии также был обнародован индекс потребительского доверия, который в ноябре составил 114,8 пункта против прогноза 115,9 пункта. При этом октябрьское значение было пересмотрено в сторону понижения с 116,6 пункта до 116,5 пункта. Также и в США вышли данные по индексу потребительского доверия, который в ноябре составил 135,7 пункта по сравнению с 137,9 пунктами в октябре. Аналитики прогнозировали показатель на уровне 135,9 пункта. Помимо этого, обращает внимание В. Сысоев, вчера состоялось выступление вице-президента ФРС Ричарда Клариды, который сообщил, что экономика США выглядит сильно, и при этом, если будет наблюдаться более сильный рост инфляции, регулятор может повышать процентную ставку более быстрыми темпами, нежели ожидалось ранее. Тем не менее, он отметил, что пока инфляционные ожидания все также остаются сдержанными. Сегодня участникам рынка стоит обратить внимание на статистику по индексу потребительского доверия GFK в Германии за декабрь. В США выйдут данные по пересмотренному ВВП за третий квартал. Согласно нашим ожиданиям, показатель вырос на 3,5%. Также будут обнародованы продажи нового жилья за октябрь и индекс деловой активности в промышленности ФРБ Ричмонда за ноябрь. Состоится выступление главы ФРС Джерома Пауэлла. На 4-часовом срезе валютная пара EUR/USD формирует нисходящий клин, из которого ожидается выход наверх в ближайшей перспективе. При этом основным и ближайшим уровнем сопротивления все также выступает отметка 1,1499. На текущий момент стохастические линии находятся в благоприятном для покупки положении и еще далеки от зоны перекупленности, поэтому допускается тестирование верхней границы клина, заключает эксперт ИК "ФИНАМ".
.
28 ноября 2018 года 18:20
.28 ноября 2018 года 17:48
Российские инвесторы сегодня на цену нефти не смотрят, а покупают подешевевшие за последнюю неделю активы - УК "Райффайзен Капитал"
четверг, 28 ноября, российский фондовый рынок ускорил рост вслед за «зеленеющими» западными и азиатскими площадками, несмотря на возобновление распродаж в нефти. Так, индекс Мосбиржи прибавляет 1,6%, а РТС – чуть меньше (+1,1%) на фоне слабеющего рубля, констатирует старший аналитик УК «Райффайзен... читать дальше
.28 ноября 2018 года 17:22
Торговые споры между США и Китаем вновь оказались в центре внимания финансовых рынков с приближением встречи лидеров двух стран на саммите G20, указывает аналитик рынка сырьевых товаров Julius Baer Карстен Менке. Президент США Дональд Трамп накануне подтвердил намерение ввести тарифы на китайский... читать дальше
.28 ноября 2018 года 17:00
(добавлена таблица) "БКС Глобал Маркетс" начал аналитическое покрытие компаний розничного сектора РФ, сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Дмитрия Скрябина и Марии Бойко. Рекомендация "покупать" дается экспертами для глобальных депозитарных расписок (GDR) X5 и акций "Детского мира". В то... читать дальше
.28 ноября 2018 года 16:47
Индекс МосБиржи вновь поднялся выше технического уровня 2350 пунктов, и это хороший для инвесторов знак - ИК "ФИНАМ"
"До конца дня оптимизм на мировых фондовых рынках должен сохраниться. Динамика цен на нефть и курс российской валюты будет зависеть от данных по запасам нефти и нефтепродуктов в США, которые будут опубликованы в 18:30 мск. Индекс МосБиржи вновь поднялся выше технического уровня 2350 пунктов, и это... читать дальше
.28 ноября 2018 года 16:27
"Рубль начинал день позитивно, но затем ему "напомнили" о перспективе возобновления покупки валюты в рамках бюджетного правила. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4040 рублей. Однодневная ставка MosPrime снизилась до 7,74%, недельная повысилась до 7,80%, а месячная - до 7,98%.... читать дальше
.28 ноября 2018 года 16:01
"БКС Глобал Маркетс" начал аналитическое покрытие компаний розничного сектора РФ, сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Дмитрия Скрябина и Марии Бойко. Рекомендация "покупать" дается экспертами для глобальных депозитарных расписок (GDR) X5 и акций "Детского мира". В то же время для GDR... читать дальше
.28 ноября 2018 года 15:40
"Сегодня рубль открылся вверх, реагируя на рост нефти и позитивную динамику глобальных рисковых активов. Однако достаточно быстро данный импульс был нивелирован. Давление на российскую валюту оказало возобновление негативной тенденции нефтяных цен. Кроме того, рубль усилил нисходящую динамику... читать дальше
.28 ноября 2018 года 15:40
Москва. 28 ноября. Доллар США и евро растут на "Московской бирже" в среду днем; после утреннего укрепления рубль развернулся вниз и снижается к бивалютной корзине, отыгрывая заявление ЦБ РФ о намерении возобновить с середины января покупки валюты на открытом рынке. читать дальше
.28 ноября 2018 года 15:20
"Нефтяные котировки в первой половине дня чуть снизили темпы роста и прибавляли 0,7%, торгуясь на уровне $60,6 за баррель марки Brent. Волатильность на рынке "черного золота", скорее всего, продолжится вплоть до итогов встречи Мониторингового комитета и представителей стран ОПЕК+ 5-7 декабря.... читать дальше
.28 ноября 2018 года 14:28
"Американский рынок облигаций не дождался от выступления заместителя председателя Совета управляющих ФРС США Ричарда Кларида позитивных новостей. В одной из своих предыдущих речей чиновник выступил за более гибкую кредитно-денежную политику регулятора. Он оставлял возможность для снижения целевого... читать дальше
.28 ноября 2018 года 13:59
В среду утром рубль открылся укреплением и оказался ниже 67 в паре с долларом. Однако преимущество отечественной валюты было совсем недолгим и уже после первого часа торгов рубль вновь скорректировался в район 67+, вернувшись к уровню закрытия предыдущего дня, указывает начальник отдела анализа... читать дальше
.28 ноября 2018 года 13:24
"По итогам первой половины текущей торговой сессии российские индексы акций растут вслед за бумагами нефтегазовых компаний. Так, индекс Московской биржи поднялся на 0,4% до отметки 2350 пунктов. Благодаря публикации сильных финансовых результатов за девять месяцев 2018 года в лидерах роста сегодня... читать дальше
.28 ноября 2018 года 13:00
Цены на желтый металл падают четвертый день подряд, констатрирует аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко. Котировки ускорили снижение на фоне вчерашнего ралли доллара в условиях бегства от рисков. Несмотря на то, что на протяжении двух предыдущих недель... читать дальше
.28 ноября 2018 года 12:38
Пробой уровня 68 руб./долл. возможен только в условиях существенного ухудшения новостного фона - Банк "Санкт-Петербург"
"Рубль на росте геополитической напряженности стал торговаться выше 67 за доллар. Без позитивных факторов и в условиях продолжающейся эскалации украинского конфликта и роста санкционных рисков, курс рубля продолжит оставаться в диапазоне 67-68. При этом пробой важного уровня в 68 руб./долл.... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.