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28 ноября 2018 года 11:42

Рынок акций РФ утром превысил 2350п по индексу МосБиржи на внешнем позитиве, лидирует РусАл на новостях

Москва. 28 ноября. Рынок акций РФ утром в среду превысил 2350 пунктов по индексу МосБиржи на фоне подъема мировых площадок и ослабления опасений введения новых санкций против РФ в связи с инцидентом в Керченском проливе; лидируют в росте бумаги "РусАла" на новостях о выделении правительством РФ средств Росрезерву на закупки алюминия.

К 11:10 МСК индекс МосБиржи составил 2353,34 пункта (+0,6%), индекс РТС - 1108,02 пункта (+0,9%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 2,1%.

Доллар просел до 66,92 рубля (-0,19 рубля).

Представитель Белого дома Сара Сандерс накануне заявила, что президент США Дональд Трамп рассчитывает провести двустороннюю встречу с российским лидером Владимиром Путиным "на полях" саммита G20, который стартует 30 ноября в Аргентине. Позже Д.Трамп сообщил, что его встреча с В.Путиным на саммите G20 может не состояться из-за инцидента с украинскими кораблями в Керченском проливе.

Тем временем, ФРГ и Франция не поддерживают предложение о расширении санкций в отношении России в связи с недавними событиями в районе Керченского пролива, сообщила в среду газета Die Welt.

Подорожали утром в среду рублевые акции "РусАла" (+2,1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,8%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (+1,8%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,4%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,4%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+1,3%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,1%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,9%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,7%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+0,6%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+0,6%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,6%).

Правительство РФ выделяет Росрезерву до 10 млрд рублей для закупки и хранения алюминия в объеме до 50 тыс. тонн. Соответствующее распоряжение премьер-министра РФ Дмитрия Медведева опубликовано в среду на сайте правительства. По текущему курсу ЦБ РФ выделенная сумма эквивалентна примерно $150 млн. Это порядка 5% от выручки "РусАла" за третий квартал 2018 года ($2,92 млрд)

Просели бумаги ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,4%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,2%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (-0,1%).

В Азии в среду преобладала позитивная динамика индексов вслед за США (Япония и Китай выросли на 1-1,1%), плюсуют Европа (DAX, CAC 40, FTSE прибавляют 0,4-0,6%), американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,1%) в ожидании встречи глав США и КНР на саммите G20 (30 ноября - 1 декабря), которая должна снизить напряженность в отношении двух стран.

Экономический советник Белого дома Ларри Кадлоу заявил, что Д.Трамп "видит хорошие шансы на заключение соглашения" между двумя странами. Он подтвердил, однако, предыдущее заявление Д.Трампа о том, что Вашингтон готов провести новый раунд повышения пошлин на товары китайского экспорта в случае отсутствия прогресса в переговорах с председателем КНР.

Д.Трамп заявил в интервью газете The Wall Street Journal о "крайне низкой вероятности" того, что он пойдет навстречу Пекину и отложит новый раунд повышения пошлин на товары китайского экспорта, запланированный на январь 2019 года.

По словам Д.Трампа, если переговоры пойдут недостаточно хорошо, он прибегнет к дальнейшему повышению пошлин на китайские товары. "Если мы не заключим соглашение, я введу дополнительные пошлины в 10% или 25% на товары китайского экспорта общей стоимостью $267 млрд", - заявил он.

Нефть утром в среду корректируется вверх на оптимизме в отношении предстоящего саммита G20. Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 11:10 МСК составила $61,18 за баррель (+1,3% и -0,5% во вторник), январская цена WTI - $52,26 за баррель (+1,4% и -0,1% накануне).

Внимание трейдеров также направлено на данные Минэнерго США о запасах энергоносителей, которые будут обнародованы в среду в 18:00 МСК. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, прогнозируют первое за 10 недель снижение запасов нефти в США - на 1 млн баррелей. Тем временем, данные Американского института нефти (API) указали на рост запасов нефти в США по итогам прошлой недели на 3,45 млн баррелей. Запасы бензина, по данным API, уменьшились третью неделю подряд - на 2,6 млн баррелей.

Ведущий аналитик компании "Олма" Антон Старцев полагает, что в краткосрочной перспективе вероятна консолидация рынка акций вблизи уровня 1100 пунктов по индексу РТС. С одной стороны, возвращение цен на нефть Brent в область выше $60 за баррель снимает часть опасений, ранее оказавших давление на российский рынок акций. С другой, в течение дня возможно некоторое сокращение активности западных инвесторов перед выступлением главы ФРС, которое начнется, предположительно, в 20:00 МСК.

Кроме того, во второй половине дня в США выйдут данные по ВВП (16:30 МСК), продажам новостроек (18:00 МСК) и запасам нефти (18:30 МСК). На валютном рынке в начале торгов возможна некоторая коррекция вниз по паре доллар-рубль, во второй половине дня на динамику курса доллара могут повлиять данные по экономике США и характер выступления Джерома Пауэлла.

По словам аналитика ИК "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, внешний фон утром в среду умеренно позитивный - азиатские рынки выросли в надежде на заключение сделки между Д.Трампом и Си Цзиньпином на саммите G20, следом "плюсует" Европа. На нефтяном рынке настроения немного улучшились благодаря сообщениям о приостановке добычи на месторождении Buzzard в Северном море из-за проблем с нефтепроводом (общая потеря производства составляет около 190 тыс. б/с). Однако эта эмоциональная реакция может быстро сойти на нет. API сообщил о росте запасов нефти в США.

В целом рынки ждут итогов саммита G20, а также решения ОПЕК+ по сокращению производства. У российского рынка остаются риски внешнеполитического характера, но внешний фон говорит в пользу умеренного оптимизма. Из корпоративных событий стоит выделить совет директоров "Ростелекома" (MOEX: RTKM), который может рассмотреть вопрос о дивидендах, а также отчет "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) за третий квартал по МСФО, отмечает аналитик.

По словам аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаила Поддубского, на первый план выходят ожидания предстоящего в конце недели саммита G20. Экономический советник Д.Трампа Л.Кадлоу отметил, что лидеры США и Китая встретятся в рамках саммита за ужином в субботу, и сама встреча является "возможностью перевернуть новую страницу, совершить прорыв". При этом, по словам Л.Кадлоу, Штаты готовы сохранять жесткую позицию в переговорах, Д.Трамп намерен в декабре повысить пошлины на китайские товары на сумму $200 млрд с 10% до 25%, и "если переговоры с китайским лидером пройдут плохо, может ввести пошлины на весь оставшийся китайский импорт". Ажиотаж вокруг предстоящей встречи усиливается, что делает общий риск-аппетит на рынках зависимым от ее результатов.

Что касается ожидаемой встречи на саммите G20 Д.Трампа и В.Путина, то вероятность ее реализации несколько уменьшилась. В интервью Washington Post Д.Трамп отметил, что "возможно, встречи не будет", поскольку американской стороне "не нравится агрессия" (в контексте недавних событий в Керченском проливе), и на данный момент президент США ждет полного отчета от своей команды по вопросу данного инцидента. При этом, если говорить об общей реакции западных стран, то в целом риторика носит пока сдержанный характер - есть осуждение произошедшего, но стороны активно призываются к деэскалации. При отсутствии нового негатива влияние керченских событий на динамику российских активов может постепенно ослабевать. На горизонте ближайших торговых сессий возможен возврат индекса МосБиржи в коридор 2350-2370 пунктов, считает аналитик.

Как отмечает аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов, на нефтяном рынке наблюдается желание откупить подешевевшую нефть, но один или несколько очень крупных игроков регулярно прерывают намечающийся восходящий тренд, заставляя спекулянтов дружно открывать краткосрочные "короткие" позиции. В среду Brent в очередной раз пытается пробить и закрепиться над $61 за баррель, но пока не понятно, чем все завершится. Скорее всего, этот уровень будет пройден, но "черный медведь" не сдаст быстро своих позиций и как минимум до саммита ОПЕК+ будет пугать рынок своими атаками.

Если внешний фон не ухудшится, то индекс МосБиржи попробует на прочность отметку 2360 пунктов. Лучше рынка в среду обещает быть "нефтянка", прежде всего, сильнее всех упавшая за последний месяц "Роснефть" (MOEX: ROSN). Силы рублю может придать аукцион Минфина по размещению ОФЗ, если он покажет наличие хорошего спроса на рублевые обязательства государства. На этом фоне возможен откат доллара в диапазон 66-66,5 руб./$1.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции "Иркута" (MOEX: IRKT) (+6%), ОАО "GTL" (MOEX: GTLC) (+5,8%), "МРСК Юга" (MOEX: MRKY) (+3,5%).

Подешевели бумаги ПАО "Фармсинтез" (MOEX: LIFE) (-3,9%), "префы" "ОМЗ" (MOEX: OMZZ) (-2,9%), ПАО "Группа компаний "Роллман" (MOEX: RLMN) (-1,5%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 5,366 млрд рублей (из них 1,848 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).


Опубликовано: /Финмаркет/
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