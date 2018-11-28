Сегодняшние первичные аукционы ОФЗ приобретают чисто символическое значение - Росбанк

"Российское Министерство финансов вчера оперативно привлекло 1 млрд евро через выпуск еврооблигаций. Как бывало и прежде, ведомство не объявляло о сделке заранее - сообщения об открытии книги заявок появились на лентах новостей около 11:20 мск. Сам по себе, факт успешного размещения подчеркивает некоторую нормализацию обстановки в сегменте российских активов, даже несмотря на геополитические новости. С другой стороны, учитывая некоторые технические особенности сделки, нам трудно судить о широте спроса на выпуск и его рыночный характер. Это и наличие лишь одного банка-организатора, и проведение сделки в крайне сжатые сроки, и финальная доходность - 3% годовых (243 бп над "мид-свопами"), которая выглядит несколько завышенной относительно выпуска GAZPRU 2.5 03/26 аналогичной срочности (доходность 3,28% годовых и 268 бп над свопами на момент объявления о выпуске суверенных бондов). На фоне вчерашнего размещения выпуска в евро, сегодняшние первичные аукционы ОФЗ приобретают чисто символическое значение. Тем более, что рынку будут предложены всего 10 млрд руб. новых бумаг, разбитые поровну между 1,5-летними ОФЗ-ПД 26214 (доходность 7,95% годовых) и 5-летними 26223 (доходность 8,68% годовых). Вчера инвесторы восприняли благоприятно уже тот факт, что Минфин отказался от идеи в короткие сроки вернуть объем еженедельного первичного предложения к отметке 30 млрд руб." - отмечают в Росбанке.