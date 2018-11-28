Сегодня ожидаем продолжения восстановительного роста цен ОФЗ - Промсвязьбанк

"Спрос на рублевые облигации вчера восстанавливался, доходность 10-летних ОФЗ снизилась до 8,83% (-7 б.п.), пятилетних – до 8,47% (-8 б.п.). ОФЗ отыграли большую часть потерь понедельника после того как администрация США дистанцировалась от оказания

давления на Россию после инцидента в Керченском проливе. Реакция со стороны ЕС на события понедельника также была весьма сдержанной, что ослабило ожидания усиления санкционного давления на российские активы. Вчера Минфин провел сбор заявок инвесторов на выпуск 7-летних еврооблигаций. Объем размещения составил 1 млрд евро, доходность 2,875%. Привлечение внешнего долга мы

считаем позитивным фактором для рынка ОФЗ потому, что это снижает потребности в заимствованиях на внутреннем рынке. Сегодня Минфин предложит на аукционе достаточно короткие бумаги в небольшом объеме: ОФЗ 26223 (погашение в феврале 2024 г.) и ОФЗ 26214 (погашение в мае 2020 г.) по 5 млрд руб. каждый. В среду предстоят купонные выплаты по трем выпускам ОФЗ на 13,3 млрд руб., что должно поддержать спрос на аукционах. Сегодня ожидаем продолжения восстановительного роста цен ОФЗ", - комментирует ситуацию на рынке рублевого долга аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин.