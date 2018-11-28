В начале торгов на российском рынке акций в среду ждем разнонаправленной динамики индексов - Dukascopy Bank SA

"Азиатские индексы акций завершают сегодняшний день ростом на ожиданиях того, что на саммите G20 в ближайшие выходные между США и Китаем все же будут подписаны соглашения, которые положат конец торговому противостоянию между двумя странами. Одновременно, после сообщения о замедлении темпов роста запасов сырой нефти в США цены на нефть марки Brent за последние сутки выросли на 1,2% до $61. Тем не менее, несмотря на рост цен на нефть, в ходе вечерних валютных торгов курс рубля снижался по отношению к доллару США. Ослабление российской валюты, в свою очередь, негативно скажется на динамике индекса РТС в начале сегодняшнего дня. В то же время индекс Мосбиржи может двигаться вверх вслед за акциями сырьевых компаний. А в центре внимания участников торгов сегодня будет содержание протокола последнего заседания FOMC, в зависимости от которого вечером может усилится волатильность на валютном рынке", - отмечает руководитель управления торговых стратегий Dukascopy Bank SA Даниил Егоров.