Цены рублевых корпоративных бондов в среду могут слегка подрасти благодаря внешнему позитиву

Москва. 28 ноября. Цены рублевых корпоративных облигаций в среду могут слегка подрасти благодаря позитивным сигналам, поступающим с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, а также на фоне локального затишья в российско-украинском противостоянии после инцидента в Керченском проливе, полагают аналитики.

Американские фондовые индексы завершили торги во вторник в "плюсе" благодаря подъему котировок акций компаний "защитного" сектора, которые пользуются повышенным спросом в периоды экономической неопределенности. В центре внимания рынка остается торговый спор США и Китая. Заявления американского президента Дональда Трампа в интервью газете The Wall Street Journal ослабили ожидания возможного продвижения Вашингтона и Пекина в решении этой проблемы. Д.Трамп заявил о "крайне низкой вероятности" того, что он пойдет навстречу Пекину и отложит новый раунд повышения пошлин на товары китайского экспорта, запланированный на январь 2019 года.

Ранее официальный представитель китайского Минфина Гэн Шуан заявил, что Д.Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора, состоявшегося 1 ноября, договорились стремиться к достижению взаимовыгодных соглашений. Главы США и КНР планируют встретиться на полях саммита G20 в Буэнос-Айресе, который пройдет 30 ноября - 1 декабря.

Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) поднимаются в среду на оптимизме в отношении предстоящего саммита G20, который стартует в Буэнос-Айресе в пятницу. Японский Nikkei 225 увеличился на 1,06%, гонконгский Hang Seng - на 0,9%, китайский Shanghai Composite - на 0,7%, южнокорейский KOSPI - на 0,3%, австралийский S&P/ASX 200 опустился на 0,1%.

Трейдеры возлагают надежды на встречу президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина, рассчитывая, что это снизит напряженность в отношении двух стран. Д.Трамп и Си Цзиньпин планируют встретиться в субботу для обсуждения ситуации в торговой сфере. Экономический советник Белого дома Ларри Кадлоу заявил, что Д.Трамп "видит хорошие шансы на заключение соглашения" между двумя странами. Он подтвердил, однако, предыдущее заявление Д.Трампа о том, что Вашингтон готов провести новый раунд повышения пошлин на товары китайского экспорта в случае отсутствия прогресса в переговорах с председателем КНР.

В свою очередь цены на нефть поднимаются в среду на оптимизме в отношении предстоящего саммита G20, который стартует в Буэнос-Айресе в пятницу. Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 МСК составляет $61,21 за баррель, что на 1,66% выше уровня закрытия предыдущей сессии. Фьючерс на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на 1,69% - до $52,43 за баррель. По итогам торгов 27 ноября контракт снизился в цене на 0,14% - до $51,56 за баррель.

Внимание нефтяных трейдеров направлено на данные Минэнерго США о запасах энергоносителей, которые будут обнародованы в среду в 18:00 МСК. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, прогнозируют первое за 10 недель снижение запасов нефти в США. По их оценкам, запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 1 млн баррелей. Тем временем, данные Американского института нефти (API) указали на рост запасов нефти в США по итогам прошлой недели на 3,45 млн баррелей. Запасы бензина, по данным API, уменьшились третью неделю подряд - на 2,6 млн баррелей.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций хотя и выросла во вторник в 1,5 раза по отношению к предыдущему торговому дню, но все равно осталась заметно ниже средних уровней - суммарный объем торгов на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 4,42 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 1,2 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций продемонстрировали плавный рост в рамках коррекции после падения днем ранее.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 27 ноября вырос на 0,08% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 102,7 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,1%, поднявшись до 567,89 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Сбербанк-001-06R" (+0,52%), "Газпромбанк БО-17" (+0,51%) и "ГК ПИК БО-07" (+0,34%), а в лидерах снижения - облигации "Ростелеком-001P-03R" (-0,6%), "Мегафон БО-001Р-04" (-0,3%) и "Газпром капитал БО-05" (-0,24%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Концессии водоснабжения - Саратов" установило ставку 1-го купона 15-летних классических облигаций серии 01 объемом 1,15 млрд рублей на уровне 11% годовых. Размещение облигаций начнется 6 декабря. Заем будет иметь амортизационную структуру погашения: в даты окончания 3-14-го купонных периодов будет выплачиваться по 7,692% от номинала. Предусмотрена возможность досрочного погашения по требованию владельцев облигаций и по усмотрению эмитента. Выпуск будет размещен в рамках программы облигаций компании объемом до 6,75 млрд рублей, которую Банк России зарегистрировал 16 августа. В рамках 5-летней программы облигации могут быть размещены на срок до 17 лет. Облигации будут размещаться в целях реализации концессионного соглашения в отношении коммунальной инфраструктуры на территории Саратова.

ООО "Ипотечный агент БСПБ 2" 3 декабря проведет размещение облигаций с ипотечным покрытием со сроком обращения 27 лет объемом 7,547 млрд рублей. Сбор заявок на 27-летние облигации пройдет 29 ноября. Ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне "спред не более 150 базисных пунктов к значению кривой бескупонной доходности ОФЗ сопоставимой дюрации". Размещение пройдет по цене 100% от номинала. Объем основного долга "ИА БСПБ" 2 составляет 8,2 млрд рублей. Средневзвешенная ставка по портфелю кредитов - 12,52% годовых. Эмитент имеет право погасить облигации досрочно в дату выплаты 20-го купона, а также в любую дату после того, как непогашенная часть выпуска сократится до менее 25%, и в любую дату начиная с даты, в которую было реализовано имущество, составляющее ипотечное покрытие, после обращения на него взыскания.

ГК "Российские автомобильные дороги" ("Автодор") 4 декабря начнет размещение облигаций серий 001Р-05 - 001Р-07 общим объемом 10 млрд рублей. Выпуски 001Р-05 и 001Р-06 объемом по 3 млрд рублей и выпуск 001Р-07 на 4 млрд рублей будут размещаться по закрытой подписке. Потенциальным приобретателем облигаций выступает Российская Федерация в лице министерства финансов, а также кредитные организации, привлекшие средства Фонда национального благосостояния посредством их размещения в субординированные депозиты (размещения субординированных облигаций). Срок обращения каждого выпуска - около 27 лет. Облигации имеют 27 годовых купонов. Ставка 1-го купона каждой серии установлена на уровне 3,5% годовых. Ставка 2-27-го купонов определяется как максимальное значение из двух величин: 1% годовых или значение инфляции за год плюс 1 процентный пункт. При этом первыми будут выплачиваться с 7-го по 16-й купоны (первая выплата через 7 лет), а выплата 1-6-го купонов пройдет одновременно с 17-22-м купонами. Бумаги имеют амортизационную систему погашения: эмитент через 17 лет с момента размещения будет гасить каждый год по 5% номинала, а в день погашения выплатит оставшиеся 50% выпуска. Облигации размещаются в рамках программы серии 001Р объемом 66 млрд 466 млн 200 тыс. рублей. В рамках бессрочной программы бумаги могут размещаться на срок до 27 лет. В рамках данной программы эмитент уже разместил 4 выпуска общим объемом 16 млрд 759,2 млн рублей.

ПАО "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) определило ставку 21-го купона облигаций 30-й и 34-й серий в размере 4,5% годовых. "ФСК ЕЭС" в декабре 2013 года разместила облигации 30-й и 34-й серий на общую сумму 24 млрд рублей. Ставка 1-го купона облигаций обеих серий была установлена по итогам маркетинга в размере 7,5% годовых. Ставки 2-132-го купонов бондов 30-й серии, а также ставки 2-136-го купонов облигаций 34-й серии зависят от индекса потребительских цен и определяются как уровень инфляции за год + 1%. Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций при достижении или превышении определенной эмитентом процентной ставкой уровня 10% годовых. По облигациям 30-й серии предусмотрена 33-летняя оферта, по бумагам 34-й серии - 34-летняя оферта. Бумаги имеют квартальные купоны.