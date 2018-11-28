Рынок акций, скорее всего, не будет снижаться в начале дня - "Открытие Брокер"

"Внешний фон перед стартом торгов в России слабо позитивный. Сырьевые валюты торгуются с низкой волатильностью, хотя нефть и промышленные металлы дорожают. Азиатские рынки растут в надежде на заключение сделки между Д. Трампом и Си Цзиньпинем на саммите G20. Естественно, что у российского рынка остаются риски внешнеполитического характера, но внешний фон говорит в пользу того, чтобы рынок акций не снижался в начале дня", - отмечает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.