Для фондового рынка сложился противоречивый внешний фон - Инвестиционная палата

"Ситуация на внешних площадках перед открытием российского фондового рынка в среду, на наш взгляд, выглядит достаточно противоречиво. Появившиеся заявления представителей ЕС о необходимости введения санкций в отношении России из-за инцидента в Черном море и возможность отмены двусторонней встречи президентов Д. Трампа и В. Путина на саммите G20 в Аргентине носят ярко выраженный негативный характер. При этом стоит отметить рост фьючерсов на ведущие мировые фондовые индексы и продолжающуюся коррекцию на рынке энергоносителей", - указывает аналитик Инвестиционной палаты Александр Крылов.