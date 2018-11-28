Лидерами роста стали бумаги компаний сферы здравоохранения, потребительского и коммунального секторов США

Американские фондовые индексы завершили торги во вторник в "плюсе". Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона поднимаются в среду. Цены на нефть поднимаются в среду.

Американские фондовые индексы завершили торги во вторник в "плюсе" благодаря подъему котировок акций компаний "защитного" сектора, которые пользуются повышенным спросом в периоды экономической неопределенности.

Лидерами роста стали бумаги компаний сферы здравоохранения, потребительского и коммунального секторов.

В центре внимания рынка остается торговый спор США и Китая. Заявления американского президента Дональда Трампа в интервью газете The Wall Street Journal ослабили ожидания возможного продвижения Вашингтона и Пекина в решении этой проблемы.

Д.Трамп заявил о "крайне низкой вероятности" того, что он пойдет навстречу Пекину и отложит новый раунд повышения пошлин на товары китайского экспорта, запланированный на январь 2019 года.

Ранее официальный представитель китайского Минфина Гэн Шуан заявил, что Д.Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора, состоявшегося 1 ноября, договорились стремиться к достижению взаимовыгодных соглашений.

Главы США и КНР планируют встретиться на полях саммита G20 в Буэнос-Айресе, который пройдет 30 ноября - 1 декабря.

По словам Д.Трампа, если переговоры пойдут недостаточно хорошо, он прибегнет к дальнейшему повышению пошлин на китайские товары. "Если мы не заключим соглашение, я введу дополнительные пошлины в 10% или 25% на товары китайского экспорта общей стоимостью $267 млрд", - заявил он.

Д.Трамп отметил, в частности, что повышенные тарифы могут коснуться iPhone и ноутбуков, поставляемых в США из Китая.

Акции Apple подешевели на 0,2% по итогам торгов во вторник.

Противоречия, сохраняющиеся в отношениях США и Китая, остаются в центре внимания финансовых рынков, поскольку эскалация торгового конфликта может привести к ослаблению экономического подъема в КНР, что, как ожидается, окажет давление на весь остальной мир, пишет MarketWatch.

Зампредседателя Федрезерва Ричард Кларида, выступивший во вторник на конференции по банковскому регулированию в Нью-Йорке, заявил, что, по его мнению, сохранение политики постепенного подъема базовой процентной ставки Федеральной резервной системой является наилучшим вариантом действий для американского центробанка.

Стоимость акций United Technologies рухнула по итогам торгов на 4,1%. Промышленный конгломерат объявил накануне, что, следуя призывам инвесторов, разделит свои операции на три независимые компании. United Technologies намерен, в частности, выделить в отдельные компании производителя лифтов Otis, подразделение по производству кондиционеров Carrier, а также поставщика комплектующих для аэрокосмической отрасли.

Цена бумаг General Motors снизилась на 2,5%. Накануне крупнейший автомобилестроительный концерн США сообщил, что намерен сократить число сотрудников в Северной Америке на 15%, а также планирует закрыть четыре завода в США и один в Канаде к концу 2019 года.

Котировки акций ритейлеров выросли на данных о рекордном объеме продаж в киберпонедельник.

Стоимость бумаг Macy's подскочила на 4%, Target - на 3%.

Продажи американских ритейлеров в киберпонедельник достигли $7,9 млрд, что является рекордом онлайн-продаж в США, свидетельствуют данные Adobe Analytics.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка во вторник вырос на 108,49 пункта (0,49%) и составил 24748,73 пункта.

Standard & Poor's 500 поднялся на 8,72 пункта (0,33%) - до 2682,17 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 0,85 пункта (0,01%) и составил 7082,7 пункта.

Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) поднимаются в среду на оптимизме в отношении предстоящего саммита G20, который стартует в Буэнос-Айресе в пятницу.

Трейдеры возлагают надежды на встречу президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина, рассчитывая, что это снизит напряженность в отношении двух стран. Д.Трамп и Си Цзиньпин планируют встретиться в субботу для обсуждения ситуации в торговой сфере.

Экономический советник Белого дома Ларри Кадлоу заявил, что Д.Трамп "видит хорошие шансы на заключение соглашения" между двумя странами. Он подтвердил, однако, предыдущее заявление Д.Трампа о том, что Вашингтон готов провести новый раунд повышения пошлин на товары китайского экспорта в случае отсутствия прогресса в переговорах с председателем КНР.

Японский Nikkei 225 увеличился в ходе торгов на 1,1%, гонконгский Hang Seng - на 0,9%, китайский Shanghai Composite - на 0,7%, южнокорейский KOSPI - на 0,3%, австралийский S&P/ASX 200 опустился на 0,1%.

"Инвесторы думают, что прогресс в переговорах США и Китая может быть достигнут, и это позволит избежать очередного повышения пошлин", - отмечает исполнительный директор Ichiyosi Asset Management в Токио Митсусиге Акино.

"Однако до тех пор, пока мы не увидим реального результата этих переговоров, многие инвесторы будут занимать выжидательную позицию", - цитирует эксперта агентство Bloomberg.

Акции компаний потребительского сектора являются лидерами роста в Японии в среду, сообщает MarketWatch.

Стоимость бумаг производителя косметики и бытовой химии Kao подскочила на 4,7%, производителя алкогольных напитков Kirin - на 1,3%.

Котировки акций телекоммуникационных компаний SoftBank, KDDI и NTT выросли соответственно на 1,1%, 2,9% и 1,7%.

Тем временем бумаги крупнейшего японского автопроизводителя Toyota теряют в цене 1,5%.

В Гонконге дорожают акции интернет-компании Tencent (+1,9%), Sunny Optical Technology (+3,9%), CNOOC (+1,6%).

В Китае растут котировки акций компаний, работающих в сфере солнечной и ветроэнергетики в связи с ожиданиями, что Пекин до конца текущего года объявит о мерах поддержки "зеленой" энергетики.

Стоимость бумаг LONGi Green Energy на торгах в Шанхае во вторник подскочила на 7%.

Цены на нефть поднимаются в среду на оптимизме в отношении предстоящего саммита G20, который стартует в Буэнос-Айресе в пятницу.

Как ожидается, президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин встретятся на полях саммита для обсуждения ситуации в торговой сфере. Экономический советник Белого дома Ларри Кадлоу заявил, что Д.Трамп "видит хорошие шансы на заключение соглашения" между двумя странами.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:20 МСК составляет $60,99 за баррель, что на $0,78 (1,3%) выше уровня закрытия предыдущей сессии. Во вторник эти контракты подешевели на $0,27 (0,45%) - до $60,21 за баррель.

Фьючерс на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на $0,66 (1,28%) - до $52,22 за баррель. По итогам торгов 27 ноября контракт снизился в цене на $0,07 (0,14%) - до $51,56 за баррель.

Днем ранее Д.Трамп заявил, что он поднимет пошлины на китайские товары, если переговоры с председателем КНР пойдут недостаточно хорошо.

"Соглашение между Вашингтоном и Пекином, или хотя бы отказ США от нового раунда повышения тарифов, будет положительным фактором для рынков", - отмечает один из редакторов специализированного издания Sevens Report Тайлер Ричи.

"Отсутствие соглашения ударит по рискованным активам, и особенно по сырью, включая нефть", - цитирует эксперта MarketWatch.

Внимание трейдеров направлено на данные Минэнерго США о запасах энергоносителей, которые будут обнародованы в среду в 18:00 МСК. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, прогнозируют первое за 10 недель снижение запасов нефти в США.

По их оценкам, запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 1 млн баррелей.

Тем временем, данные Американского института нефти (API) указали на рост запасов нефти в США по итогам прошлой недели на 3,45 млн баррелей. Запасы бензина, по данным API, уменьшились третью неделю подряд - на 2,6 млн баррелей.