Рубль притягивается к 68 за доллар - FxPro

"Несмотря на сильный старт торгов во вторник, к концу дня российская валюта растеряла большую часть завоеваний. Пара USD/RUB выросла на 1 копейку, поднявшись до 67,11. EUR/RUB снизилась на 27 копеек, до 75,72. При этом внутридневные минимумы были примерно на 50 копеек ниже. Падение нефти ранее было слишком сильным, и рубль не смог далее игнорировать это ослабление. Более того, возвращение в поле зрения санкционных рисков вновь делает российскую валюту уязвимой перед высказываниями политиков и повышает ее волатильность. Рубль продавали на откате к росту - и это принципиальное изменение ситуации в сравнении с тем, что мы наблюдали две недели назад, когда валюта росла даже при падающей нефти. Вчера Brent демонстрировала небольшой отскок, в рамках 1%, после роста на 2% в понедельник, но рубль смог прибавить только в паре с евро. В целом это произошло лишь за счет слабости единой валюты на глобальном рынке. Внешний фон с утра в среду выглядит сбалансированным для рубля: накануне росли американские фондовые индексы, утром прибавляют азиатские, нефть в небольшом "плюсе". Негативной новостью стало лишь сообщение о возможной отмене встречи Трампа и Путина на полях саммита G20. Долговой рынок США замер в ожидании дальнейших сигналов по монетарной политике. Доходность 10-летних облигаций остается вблизи 3.06% вторую неделю подряд. Подобное отсутствие тренда трансформируется в метания рынков развивающихся стран также без особой тенденции. Рубль в этих условиях вполне может продолжить потихоньку сползать вниз, за счет нарастающих санкционных рисков, а также по следам ослабевшей нефти, невзирая на небольшой отскок в последние дни. Среди важных ближайших уровней стоит обратить внимание на отметку 68, куда пара USD/RUB может "притягиваться" до конца недели в ожидании новых сигналов рынка. Для евро подобной целью выглядит уровень 77", - комментирует ситуацию ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич.