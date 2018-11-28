Индекс МосБиржи вернется в диапазон 2350-2370 пунктов - Промсвязьбанк

"Индекс МосБиржи в ходе вчерашних торгов в большей степени восстановил потери понедельника, прибавив 1,3%. Из сегодняшних корпоративных событий выделим публикацию отчета "Лукойла" по МСФО за третий квартал (при этом отметим, что по факту 30%-ного снижения цен на нефть с первых чисел октября актуальность показателей за третий квартал уже не столь выражена). На горизонте ближайших торговых сессий ожидаем возврат индекса МосБиржи к отметкам в 2350-2370 пунктов", - отмечает специалист Промсвязьбанка Михаил Поддубский.

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