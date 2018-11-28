В краткосрочной перспективе вероятна консолидация вблизи уровня 1100 пунктов по индексу РТС - ИФ "Олма"

"В краткосрочной перспективе вероятна консолидация вблизи уровня 1100 пунктов по индексу РТС, С одной стороны, возвращение цен на нефть Brent в область выше $60 за баррель снимает часть опасений, ранее оказавших давление на российский рынок акций. С другой, в течение дня возможно некоторое сокращение активности западных инвесторов перед выступлением главы ФРС, которое начнется, предположительно, в 20:00 мск. Кроме того, во второй половине дня в США выйдут данные по ВВП (16:30 мск), продажам новостроек (18:00 мск) и запасам нефти (18:30 мск). Из корпоративных событий сегодня ожидается отчетность "Лукойла" по международным стандартам за третий квартал текущего года. На валютном рынке в начале торгов возможна некоторая коррекция вниз по паре доллар-рубль, во второй половине дня на динамику курса доллара могут повлиять данные по экономике США и характер выступления Дж. Пауэлла", - отмечает ведущий аналитик ИФ "Олма" Антон Старцев.

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Компании упоминаемые в новости: ЛУКОЙЛ НК