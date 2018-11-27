Рубль растерял значительную часть утреннего прироста к доллару и евро вечером во вторник

Москва. 27 ноября. Доллар США и евро немного снижаются на "Московской бирже" во вторник вечером; рубль растерял значительную часть утреннего прироста, но продолжает умеренно повышаться к бивалютной корзине на фоне ослабления рисков дальнейшего разрастания российско-украинского конфликта.

Курс доллара США составил 67,03 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 10 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. При этом евро стоил 75,67 руб./EUR1, опустившись на 32,5 копейки. Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подешевела на 20,13 копейки - до 70,9 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль растерял значительную часть роста первой половины дня к доллару и евро. Тем не менее нацвалюта умеренно повышается, продолжая отыгрывать отсутствие жесткой реакции западных стран на воскресный российско-украинской конфликт в Керченском проливе.

Кроме того, участники рынков переключаются на ожидания саммита G20, который пройдет в Аргентине 30 ноября - 1 декабря, и встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. В фокусе их внимания также находится американо-китайское торговое противостояние и встреча Д.Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином в Аргентине.

Как сообщил накануне Д.Трамп, США могут обложить ввозными таможенными пошлинами еще одну большую группу товаров китайского производства стоимостью $267 млрд. "Я намерен дополнительно ввести пошлины на товары стоимостью $267 млрд, если сделка не будет заключена", - сказал он в интервью газете Wall Street Journal.

Д.Трамп добавил, что "крайне маловероятно", что он воздержится от того, чтобы повысить пошлины на китайские товары стоимостью $250 млрд с 10% до 25%, о чем просила китайские сторона, если не будет "прорыва".

Министерство финансов России 28 ноября проведет аукционы по продаже двухлетних ОФЗ серии 26214 в объеме 5 млрд рублей и пятилетних ОФЗ серии 26223 также в объеме 5 млрд рублей.

Нерезиденты в октябре 2018 года сократили инвестиции в российские ОФЗ на 46 млрд рублей, или на 2,5%, до 1,807 трлн рублей, следует из данных на сайте ЦБ РФ. Объем рынка в октябре вырос на 54 млрд рублей - до 7,236 трлн рублей. В результате за месяц доля нерезидентов уменьшилась до 25,0% с 25,8%.

За семь месяцев с начала апреля, когда нерезиденты вследствие санкционного давления и усиления волатильности начали выводить средства с рынка ОФЗ, их инвестиции в российские внутренние госбумаги уменьшились на 544 млрд рублей, или на 23,1%.

Объем инвестиций нерезидентов на начало ноября примерно соответствует показателю начала апреля 2017 года (на 1 апреля 2017 года - 1,805 трлн рублей).

Цены на нефть поднимаются во вторник, рынок ждет саммита G20 в Буэнос-Айресе, а также заседания ОПЕК, рассчитывая на какие-то решения по нефтяному рынку. Стоимость январских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК выросла на 1,09% - до $61,22 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на январь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подорожали к этому времени на 0,85% - до $52,07 за баррель.

Участники рынка рассчитывают на встречу представителей России и Саудовской Аравии уже на этой неделе - "на полях" саммита G20 в Аргентине, который стартует в пятницу. Предполагается, что они обсудят ситуацию на нефтяном рынке перед встречей ОПЕК, намеченной на 6 декабря.

Внимание трейдеров направлено на данные Минэнерго США о запасах энергоносителей, которые будут обнародованы в среду в 18:00 МСК. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, прогнозируют первое за 10 недель снижение запасов нефти в США.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко, во вторник рубль укреплялся к доллару и евро с самого открытия торгов. "В первой половине дня рубль отыграл значительную часть вчерашних потерь, однако напряжение на рынке сохраняется. Инвесторы несколько успокоились после воскресных событий, связанных с обострением российско-украинского конфликта, и пока не очень верят в негативный сценарий. Тем не менее ситуация остается тревожной, и к концу дня рубль вернулся к вчерашним уровням. В целом геополитические риски остаются в силе, но определенные надежды инвесторы возлагают на конец месяца и встречу президентов В.Путина и Д.Трампа", - отмечает Ю.Кравченко.

"У рубля все спокойно. Нефть тоже скорректировалась, на завтра намечен очередной аукцион Минфина по размещению ОФЗ, налоговый период идет как обычно. В таких условиях российская валюта отыграла часть потерянного накануне, но определенная доля инвесторов все еще видит внешние риски и поэтому не торопится продавать доллар", - подчеркивает старший аналитик компании "Альпари" Анна Бодрова.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 28 ноября на 27,28 копейки, до 66,78 руб./$1, и увеличил курс евро на 5,62 копейки, до 75,6217 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" вырос во вторник по отношению к понедельнику на 6,49 копейки и составил 66,7363 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК поднялся на 0,37 копейки и составил 66,812 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 936,82 млн, из которых $1 млрд 075,523 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 861,297 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" уменьшился на 12,03 копейки, до 75,5059 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК опустился на 27,57 копейки и составил 75,6035 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR552,191 млн, из которых EUR247,722 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR304,469 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Банк России провел во вторник, 27 ноября, традиционный недельный депозитный аукцион, в рамках которого банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн 358,9 млрд рублей (при лимите 1 трлн 730 млрд рублей) в среднем по ставке 7,47% годовых. На предыдущем аналогичном депозитном аукционе, состоявшемся 20 ноября, банки разместили в ЦБ 1 трлн 636 млрд рублей (при лимите 1 трлн 810 млрд рублей) в среднем по ставке 7,46% годовых.

В целях абсорбирования устойчивой части структурного профицита ликвидности Банк России также провел доразмещения 15-го и 13-го выпусков купонных облигаций (КОБР). Ему удалось разместить бумаги 15-го выпуска на 17 млрд 562,1 млн рублей по цене отсечения 99,948% от номинала. Объем предложения со стороны ЦБ РФ составлял 300 млрд 631,7 млн рублей. Бумаги 13-го выпуска были размещены в объеме 28 млрд 144,9 млн рублей по цене отсечения 99,991% от номинала. Объем предложения со стороны ЦБ РФ равнялся 28 млрд 144,9 млн рублей, объем спроса - 28 млрд 744,8 млн; таким образом, ЦБ РФ удалось полностью разместить 13-й выпуск КОБР.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов выросли во вторник, что в том числе связано с последними налоговыми перечислениями месяца со стороны компаний-экспортеров в бюджет. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" поднялась на 16 базисных пунктов (б.п.) - до 7,75% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок увеличилась на 10 б.п. - до 7,79% годовых. Ставки на сроки 3 и 6 месяцев выросли на 2 б.п. - до 7,96% и 8,43% годовых соответственно, ставка на срок 6 месяцев поднялась на 1 б.п. - до 8,5% годовых.