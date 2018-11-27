Рынок акций РФ поднялся 2340п по индексу МосБиржи во главе с обновившим максимум Норникелем

Москва. 27 ноября. Рынок акций РФ во вторник вырос в рамках коррекции после отката в начале недели из-за эскалации конфликта России и Украины; индекс МосБиржи поднялся к 2340 пунктам во главе с обновившими исторический максимум акциями "Норникеля".

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2338,71 пункта (+1,3%), индекс РТС - 1098,59 пункта (+1,3%); динамика рублевых цен основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) оказалась разнополярной в пределах 3,5%.

Доллар вечером стоил 67,05 рубля (-0,06 рубля).

В ООН призвали РФ и Украину проявить сдержанность и не допустить эскалации кризиса. Президент США Дональд Трамп заявил, что США и их европейские партнеры недовольны обострением отношений между РФ и Украиной и предпринимают усилия по решению проблемы.

Президент РФ Владимир Путин озвучит свою позицию по инциденту в Керченском проливе в ближайшие дни, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков журналистам во вторник.

Подорожали рублевые акции "Норникеля" (+3,5%, до 12379 руб. - новый пик), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+3,5%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+3,1%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+2,9%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+2,2%), "Распадской" (MOEX: RASP) (+1,6%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+1,6%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1,4%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,4%), "РусАла" (MOEX: RUALR) (+1,3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1,3%).

Подешевели акции "Мечела" (-2,4%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,2%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,2%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1,1%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (-0,7%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (-0,5%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-0,5%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,2% и -2% "префы").

Днем поддержку акциям "Мечела" оказали новости о том, что компания рефинансировала предэкспортный кредит на $1 млрд, в результате нереструктурированная часть долгового портфеля группы сократилась до 9%.

В Азии во вторник динамика индексов была смешанной (Япония выросла на 0,6%, Китай просел на 0,04%), минусуют Европа (FTSE, DAX, CAC 40 теряют 0,5-0,6%) и Америка (индекс S&P 500 просел на 0,1%).

Негативом для Китая стали известия, что президент США Д.Трамп все же намерен повысить пошлины на китайские товары стоимостью $267 млрд со следующего года. Встреча Д.Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите G20 в Буэнос-Айресе является одним из наиболее ожидаемых событий недели. Однако участники рынка все меньше рассчитывают на то, что два лидера смогут проложить путь к существенному потеплению отношений.

Индекс потребительского доверия Conference Board в США в ноябре снизился до 135,7 пункта при прогнозах сокращения до 135,9 пункта с октябрьского уровня 137,9 пункта, максимального за 18 лет.

Нефть после дневной волатильности к вечеру вернулась к росту в ожидании новых договоренностей ведущих производителей сырья. Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $61,2 за баррель (+1,1% и +2,8% в понедельник), январская цена WTI - $52,1 за баррель (+0,9% и +2,4% накануне).

Участники рынка рассчитывают на встречу представителей России и Саудовской Аравии уже на этой неделе - "на полях" саммита G20 в Аргентине, который стартует в пятницу. Предполагается, что они обсудят ситуацию на нефтяном рынке перед встречей ОПЕК, намеченной на 6 декабря.

Ранее нефть подешевела седьмую неделю подряд, до минимума более чем за год. Fitch Solutions, подразделение международного рейтингового агентства, ухудшило прогноз цены Brent на 2019 год во второй раз с начала ноября - с $81 до $75 за баррель.

Аналитики Райффайзенбанка отмечают, что инцидент в Керченском проливе вновь напомнил о рисках антироссийских санкций: возникли опасения, что демократы в США ускорят рассмотрение законопроекта о "кремлевской агрессии". Однако во вторник наблюдалось восстановление котировок, что обусловлено сообщением о том, что "США воздержатся от дальнейших действий (помимо осуждений РФ) и вместо этого поддержат усилия Европы по ослаблению напряженности".

На рынке акций США фундаментально вывести индексы из "медвежьей" зоны может лишь конструктивная торговая сделка между США и Китаем на саммите G20, без которой даже смягчение риторики ФРС может не уберечь рынок от очередного жесткого (на 10-15%) обвала. Пока риторика США остается обвинительной: Д.Трамп вновь напомнил о том, что США готовы следовать своему плану по повышению тарифов на китайские товары (по-видимому, если сделка не будет достигнута).

Как отмечают аналитики компании "Алор брокер", во вторник рынок акций получил передышку от политики благодаря невнятным комментариям Совбеза ООН по поводу пограничного конфликта между Россией и Украиной, на первый план вышли отдельные рыночные истории. Акциям "Норникеля" удалось пробить важнейшую отметку 12000 рублей и обновить максимум. Однако покупать акции ГМК уже поздно из-за рисков коррекции. Также риски коррекции есть в бумагах "Аэрофлота", где покупатели могут взять паузу в преддверии саммита G20 и заседания ОПЕК+, которые могут поддержать цены на сырье и авиатопливо. АФК "Система" отчиталась о снижении прибыли за 3-й квартал на 70% (до 1,6 млрд рублей), "Мечел" (MOEX: MTLR) сообщил инвесторам о снижении производства угля за 9 месяцев на 7% (до 14 472 т), при этом прибыль компании, приходящаяся на акционеров, за отчетный период снизилась на 1% (до 10,99 млрд рублей).

Для нефти позитивным фактором на неделе может стать статистика по запасам "черного золота" в США, от которой ожидают снижения впервые за последние 10 недель. Вечером во вторник выйдут данные Американского института нефти (API), а в среду - официальная информация Минэнерго США.

Как отмечает главный аналитик компании "БКС Премьер" Антон Покатович, нефть проторговывает область $60-61 за баррель Brent, и до заседания ОПЕК+ на рынке вряд ли сформируется импульс, способный вывести котировки из данного коридора.

Нисходящее движение ниже $60 было предпринято игроками для проверки настроений инвесторов. Тот факт, что коррекция рынка не смогла набрать оборотов для продолжения спада, позволяет полагать, что значительная часть инвесторов все еще не готова участвовать в распродажах и продолжает занимать выжидательную позицию. Для такой стратегии есть явные поводы - Саудовская Аравия весьма осторожно наполняет рынок информацией о том, что королевство готово сократить нефтедобычу в следующем году, даже с учетом вероятного давления со стороны США.

С вероятностью выше 50% на заседании ОПЕК+ 6 декабря экспортеры могут прийти к консенсусу в виде решения о сокращении нефтедобычи в следующем году на 1,2-1,4 млн б/с. При развитии событий по этому сценарию можно ожидать возвращения нефтяного рынка к уровням $70 за баррель и выше. В перспективе ближайшей недели оказать влияние на нефтяные котировки способны также итоги некоторых встреч "на полях" G20. Основное внимание инвесторов товарных рынков, вероятно, будет приковано к переговорам США и Китая по разрешению торговых противоречий. Если рынок получит информацию о том, что обе стороны готовы наметить конкретные шаги для урегулирования торгового конфликта, сектор emerging markets получит мощный импульс для роста. До конца текущей недели пока ожидается движение цен в диапазоне $58,8-62,3 за баррель, заключил А.Покатович.

По словам главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Богдана Зварича, рынок акций отыграл часть потерь, понесенных днем ранее на фоне роста геополитических рисков. Отсутствие дальнейшего роста напряженности и усиления санкционной риторики стали поводом для фиксации прибыли по спекулятивным "коротким" позициям. Также российские активы были поддержаны рынком энергоносителей, где нефть марки Brent продолжает попытки восстановления. Индекс МосБиржи сохраняет поддержку в виде уровня 2300 пунктов, следующей целью при негативном развитии событий выступит отметка 2250 пунктов.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Фармсинтез" (MOEX: LIFE) (+8,6%), ГДР X5 Retail (MOEX: FIVE) Group (+3,7%), акции ПАО "Финансовая группа Будущее" (MOEX: FTRE) (+3,6%), "Росгосстраха" (MOEX: RGSS) (+3,4%), ПАО "Тучковский комбинат строительных материалов" (MOEX: TUCH) (+2,9%).

Подешевели "префы" "ОМЗ" (MOEX: OMZZ) (-13,8%), акции ПАО "Электроцинк" (MOEX: ELTZ) (-4%), ПАО "Центральный телеграф" (MOEX: CNTL) (-1,9%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 42,286 млрд рублей (из них 16,72 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).