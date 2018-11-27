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27 ноября 2018 года 18:51

Цены евробондов РФ во вторник стабилизировались после заметного падения накануне

Москва. 27 ноября. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций во вторник стабилизировались и не демонстрируют яркой динамики после заметного падения накануне, произошедшего под давлением ухудшения российско-украинских отношений из-за инцидента в Керченском проливе. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также относительно стабильны в цене, что в итоге ведет к незначительным изменениям суверенных спредов к доходности базовых активов.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК снизилась по отношению к закрытию 26 ноября на 7 базисных пунктов и составила 108,06% от номинала, что соответствует доходности 4,825% годовых (рост на 2 пункта к предыдущему дню).

Стоимость трехлетних американских Treasuries снизилась на 3 базисных пункта, составив 97,4595% от номинала (доходность выросла на 1 пункт - до 2,85% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетними казначейскими облигациями США расширился всего на 1 пункт и составил 197,5 базисных пункта.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году не изменились по отношению к предыдущему закрытию, составив 102,4% от номинала (доходность - 5,69% годовых). В свою очередь еврооблигации с погашением в 2042 году выросли в цене на 11 базисных пунктов - до 99,52% от номинала (доходность снизилась на 1 базисный пункт, до 5,66% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году подешевели на 3 базисных пункта - до 96,74% от номинала (доходность выросла на 0,5 пункта - до 5,285% годовых), евробонды с погашением в 2023 году - на 6 базисных пунктов, до 100,97% от номинала (доходность выросла на 1,5 пункта - до 4,65% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году потерял в цене 33 базисных пункта, подешевев до 89,57% от номинала (доходность выросла на 3 пункта и составила 6,02% годовых), новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году опустился в цене на 17 базисных пунктов, до 93,01% от номинала (доходность выросла на 2,5 пункта, до 5,275% годовых).

"Сегодня в секторе российских еврооблигаций наблюдается некоторая стабилизация ситуации после заметного падения накануне, но сил для отскока у рынка явно не хватает. В последние дни рынок отечественных евробондов получил сразу два удара: первый - от резкого падения цен на нефть, и второй - от роста геополитических рисков после инцидента с украинскими кораблями в Керченском проливе. Сегодня негативный новостной фон утих, но активность покупателей остается низкой. Некоторое давление оказывает неожиданное новое предложение валютных бумаг со стороны Минфина, и хотя они номинированы в евро и прямого влияния на долларовые активы не оказывают из-за разного круга инвесторов, тем не менее это все равно предложение нового долга, увеличивающее общую долговую нагрузку и отвлекающее средства инвесторов со вторичного рынка", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник казначейства Металлинвестбанка Селим Агарзаев.

"Рынок в целом пытается консолидироваться на достигнутых накануне относительно низких ценовых уровнях. При этом активность торгов в целом невысокая. В последние дни участники рынка с надеждой ждали личной встречи президентов России и США, которая могла состояться уже в конце недели на саммите "большой двадцатки". Но сейчас на фоне усилившихся геополитических рисков позитивных ожиданий от этой встречи стало меньше, поэтому в ближайшие дни рынку будет довольно сложно найти какие-либо поводы для отскока ", - считает С.Агарзаев.

Минфин РФ во вторник неожиданно для инвесторов открыл книгу заявок на новый выпуск в евро, несмотря на очередное обострение геополитического фона, связанное с инцидентом в Керченском проливе, и волатильность цен на нефть. Первоначальный ориентир доходности выпуска составлял 3% годовых. По итогам сбора заявок ориентир доходности размещаемых евробондов РФ был снижен до 2,875-3% годовых, это финальный диапазон, размещение пройдет внутри его границ. Объем сделки пока не определен, но он не превысит 1 млрд евро. Общий спрос на еврооблигации, по последним данным, превышает 1 млрд евро. Расчеты по евробондам доступны через Национальный расчетный депозитарий (НРД) и Euroclear.


Опубликовано: /Финмаркет/
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