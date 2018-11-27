Любая попытка рубля укрепиться встречает сопротивление спекулянтов - "Аналитика Онлайн"

"Отечественная валюта постепенно восстанавливается после падения вначале текущей недели. Однако назвать это восстановление полноценной коррекцией язык не поворачивается. Любая попытка рубля укрепиться тут же встречает сопротивление спекулянтов. В целом это замечательно укладывается в наш ранее данный прогноз, рекомендацию покупать валюту в диапазоне от 65 до 66 рублей за доллар. Цели, на наш взгляд, до конца текущего года это 67 - 68. Так же возможны одномоментные прорывы в район 70 рублей за доллар", - отмечает эксперт компании "Аналитика Онлайн" Глеб Задоя.