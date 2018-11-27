Рынок получил передышку от политики - Алор Брокер

К окончанию торгов вторника российские индексы торгуется на "зеленой" территории, от мечают эксперты компании "Алор Брокер". При этом индикаторы находятся ниже важных психологических отметок 2320 пунктов по индексу МосБиржи и 1100 пунктов по РТС, что доказывает слабость "быков". Для уверенного роста по фьючерсу РТС (RIZ8) инструменту надо пробивать вверх 109 808 пунктов.

Вчерашние невнятные комментарии Совбеза ООН дали возможность рынку передохнуть от политики. Сегодня на первый план вышли отдельные рыночные истории. Так, акциям "Норникеля" (+2,12%) удалось пробить важнейшую отметку 12000 пунктов. Однако тренд очень слабый, для продолжения роста требуется более убедительный выход из "бокового" диапазона, сформированного в конце прошлого года. Впрочем, сейчас бумагу все равно покупать поздно. Можно попробовать взять на снижении акций в зону 11 739 рублей.

Продолжает рост "Аэрофлот" (+3,9%). За прошлую неделю бумаги прибавили более 12%, однако рост выглядит очень слабым на фоне основного даун-тренда. Зона спроса расположена в диапазоне 114-120 рублей, но даже если бумагам удастся выйти из нее, вряд ли мы увидим масштабный рост. Скорее вероятна небольшая коррекция вверх и дальнейшее снижение, особенно в преддверии саммита G20 и заседания ОПЕК+, которые могут поддержать цены на сырье и авиатопливо.

Также лучше рынка торгуются "Газпром" (АО +1,77%), "Роснефть" (+1,73%), X5 (+1,6%), "РУСАЛ" (+1,59%). Хуже рынка выглядят "Система" (-2,26%), "Мечел" (АО -1,52%) на фоне корпоративных отчетов. АФК "Система" отчиталась о снижении прибыли за 3 квартал на 70%, до 1,6 млрд рублей. "Мечел" сообщил инвесторам о снижении производства угля на 7%, до 14 472 тонны, за 9 месяцев текущего года. Прибыль компании, приходящаяся на акционеров, за отчетный период снизилась на 1% и составила 10,99 млрд рублей.

На взгляд экспертов "Алор Брокер", интересная ситуация назревает в "ЛУКОЙЛе" (+0,1%). Бумаги неуверенно повышаются до уровня 4627,5 рубля. Если будет закрепление под уровнем 4600, то бумаги могут начать снижение, конечной целью которого может стать нижняя граница диапазона 3600 рублей.

Brent переходит от снижения к росту, торгуясь около отметки $60 за "бочку". Аналитики компании полагают, что подобная динамика сохранится вплоть до известий с саммита G20, где ожидаются "приятные" комментарии. Впрочем, позитивным фактором уже на этой неделе может стать статистика по запасам "черного золота" в США, от которой ожидают снижения впервые за последние 10 недель. Сегодня ждем данных от Американского института нефти (API), а завтра официальной информации от Минэнерго США.