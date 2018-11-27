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27 ноября 2018 года 18:05
Рынок получил передышку от политики - Алор Брокер
К окончанию торгов вторника российские индексы торгуется на "зеленой" территории, от мечают эксперты компании "Алор Брокер". При этом индикаторы находятся ниже важных психологических отметок 2320 пунктов по индексу МосБиржи и 1100 пунктов по РТС, что доказывает слабость "быков". Для уверенного роста по фьючерсу РТС (RIZ8) инструменту надо пробивать вверх 109 808 пунктов. Вчерашние невнятные комментарии Совбеза ООН дали возможность рынку передохнуть от политики. Сегодня на первый план вышли отдельные рыночные истории. Так, акциям "Норникеля" (+2,12%) удалось пробить важнейшую отметку 12000 пунктов. Однако тренд очень слабый, для продолжения роста требуется более убедительный выход из "бокового" диапазона, сформированного в конце прошлого года. Впрочем, сейчас бумагу все равно покупать поздно. Можно попробовать взять на снижении акций в зону 11 739 рублей. Продолжает рост "Аэрофлот" (+3,9%). За прошлую неделю бумаги прибавили более 12%, однако рост выглядит очень слабым на фоне основного даун-тренда. Зона спроса расположена в диапазоне 114-120 рублей, но даже если бумагам удастся выйти из нее, вряд ли мы увидим масштабный рост. Скорее вероятна небольшая коррекция вверх и дальнейшее снижение, особенно в преддверии саммита G20 и заседания ОПЕК+, которые могут поддержать цены на сырье и авиатопливо. Также лучше рынка торгуются "Газпром" (АО +1,77%), "Роснефть" (+1,73%), X5 (+1,6%), "РУСАЛ" (+1,59%). Хуже рынка выглядят "Система" (-2,26%), "Мечел" (АО -1,52%) на фоне корпоративных отчетов. АФК "Система" отчиталась о снижении прибыли за 3 квартал на 70%, до 1,6 млрд рублей. "Мечел" сообщил инвесторам о снижении производства угля на 7%, до 14 472 тонны, за 9 месяцев текущего года. Прибыль компании, приходящаяся на акционеров, за отчетный период снизилась на 1% и составила 10,99 млрд рублей. На взгляд экспертов "Алор Брокер", интересная ситуация назревает в "ЛУКОЙЛе" (+0,1%). Бумаги неуверенно повышаются до уровня 4627,5 рубля. Если будет закрепление под уровнем 4600, то бумаги могут начать снижение, конечной целью которого может стать нижняя граница диапазона 3600 рублей. Brent переходит от снижения к росту, торгуясь около отметки $60 за "бочку". Аналитики компании полагают, что подобная динамика сохранится вплоть до известий с саммита G20, где ожидаются "приятные" комментарии. Впрочем, позитивным фактором уже на этой неделе может стать статистика по запасам "черного золота" в США, от которой ожидают снижения впервые за последние 10 недель. Сегодня ждем данных от Американского института нефти (API), а завтра официальной информации от Минэнерго США.
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27 ноября 2018 года 19:42
Москва. 27 ноября. Доллар США и евро немного снижаются на "Московской бирже" во вторник вечером; рубль растерял значительную часть утреннего прироста, но продолжает умеренно повышаться к бивалютной корзине на фоне ослабления рисков дальнейшего разрастания российско-украинского конфликта. читать дальше
.27 ноября 2018 года 19:35
Москва. 27 ноября. Рынок акций РФ во вторник вырос в рамках коррекции после отката в начале недели из-за эскалации конфликта России и Украины; индекс МосБиржи поднялся к 2340 пунктам во главе с обновившими исторический максимум акциями "Норникеля". читать дальше
.27 ноября 2018 года 18:51
Москва. 27 ноября. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций во вторник стабилизировались и не демонстрируют яркой динамики после заметного падения накануне, произошедшего под давлением ухудшения российско-украинских отношений из-за инцидента в Керченском проливе. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также относительно стабильны в цене, что в итоге ведет к незначительным изменениям суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
.27 ноября 2018 года 18:50
Во вторник российский фондовый рынок смог отыграть часть потерь, понесенных днем ранее на фоне роста геополитических рисков, констатирует главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич. Отсутствие дальнейшего роста напряженности и усиления санкционной риторики стали поводом для фиксации прибыли по... читать дальше
.27 ноября 2018 года 18:30
"Отечественная валюта постепенно восстанавливается после падения вначале текущей недели. Однако назвать это восстановление полноценной коррекцией язык не поворачивается. Любая попытка рубля укрепиться тут же встречает сопротивление спекулянтов. В целом это замечательно укладывается в наш ранее... читать дальше
.27 ноября 2018 года 17:35
"Для сталелитейных предприятий Китая наступает сложный период, - указывает аналитик рынка сырьевых товаров Julius Baer Карстен Менке. - В течение большей части 2018 года они получали сверхдоходы, но в последнее время цены на продукцию и прибыль резко упали на фоне сокращения спроса из-за... читать дальше
.27 ноября 2018 года 17:13
"Нефтяные цены во второй половине дня вторника фиксируются в диапазоне $60-61. Полагаем, что до заседания ОПЕК+ на рынке вряд ли сформируется импульс, способный вывести котировки из данного коридора. Понижательное движение ниже отметок в $60/барр., по нашим оценкам, носило характер проверки... читать дальше
.27 ноября 2018 года 16:50
"Сегодня Минфин объявил о размещении российских суверенных еврооблигаций, номинированных в евро, на срок 7 лет. Ориентир ставки купона 3% предполагает премию около 250 б.п. к "свопам". Сбор заявок завершится сегодня, расчеты произойдут 4 декабря. Расчеты будут проходить при участии как Euroclear,... читать дальше
.27 ноября 2018 года 16:29
"Отечественный рынок акций, в отличие от американского, может завершить день в "плюсе", так как весьма неплохо корректирует падение днём ранее. Внешняя реакция на события в Керченском проливе оказалась слабой, что снижает риски немедленных и жёстких последствий. Соответственно, есть шанс на то,... читать дальше
.27 ноября 2018 года 16:09
"Российская валюта укреплялась вместе с "коллегами по сырьевому цеху". Впрочем, динамика в рубле была более сильной, что также можно связать с ослаблением неожиданно возникших рисков. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4050 рублей. Однодневная ставка MosPrime выросла до 7,75%,... читать дальше
.27 ноября 2018 года 15:52
Москва. 27 ноября. Доллар США и евро уменьшили утренние темпы снижения, но продолжают слабеть на "Московской бирже" во вторник днем; рубль демонстрирует умеренное восстановление к бивалютной корзине после гэпа при открытии, связанного с отсутствием признаков эскалации российского-украинского конфликта. читать дальше
.27 ноября 2018 года 15:45
"На рынке сырья наблюдается разнонаправленная динамика. Индекс промышленных металлов теряет в пределах 0.5%, драгоценные металлы растут, в пределах 0.2%, а вот цены на нефть после семи недельного обвала растут на 1%. Пока нет объективных, фундаментальных причин для роста нефтяных котировок, но их... читать дальше
.27 ноября 2018 года 15:13
умеренно позитивные результаты. Выручка повысилась на 6% к/к - до $9,1 млрд, EBITDA - на 5% к/к - до $3,2 млрд, рентабельность по EBITDA практически не изменилась - 36,2%. Чистый долг сократился на 1% - до $8,9 млрд, соотношение Чистый долг/EBITDA снизилось до 2,2x против 2,5x в 1П18. Долг... читать дальше
.27 ноября 2018 года 15:00
"Инцидент в Керченском проливе, в результате которого корабли ВМС Украины были обстреляны Россией, вновь напомнил о рисках санкций: возникли опасения, что демократы ускорят рассмотрение законопроекта о "кремлевской агрессии". Участники рынка довольно чувствительно отнеслись к новости: доходности... читать дальше
.27 ноября 2018 года 14:41
"Нефтяные цены утром восстанавливались после нисходящего импульса, произошедшего на старте сессии. Однако затем котировки перешли к планомерному снижению, усилив его в начале российских торгов. К текущему моменту нефть отыграла все дневные потери, сейчас Brent торгуется в умеренном "плюсе" на... читать дальше
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