Железная руда дешевеет на фоне структурного изменения спроса в Китае - Julius Baer

"Для сталелитейных предприятий Китая наступает сложный период, - указывает аналитик рынка сырьевых товаров Julius Baer

Карстен Менке. - В течение большей части 2018 года они получали сверхдоходы, но в последнее время цены на продукцию и прибыль резко упали на фоне сокращения спроса из-за сезонных и циклических факторов. Ситуацию несколько сглаживают снижающиеся цены на железную руду, котировки которой опустились примерно на 10% с конца прошлой недели. Китайские предприятия являются крупнейшими импортерами железной руды в мире: на них приходится около 2/3 всех международных поставок. В 2018 году они установили новый рекорд по объему выпуска стали, однако импорт руды за этот период не изменился по сравнению с предыдущим годом. Это позволяет говорить о растущем использовании вторсырья для доменных печей или большей загрузке дуговых электропечей, в которых используется только вторичный металл".

По оценкам эксперта Julius Baer, растущее потребление металлолома является структурным трендом для КНР, чья экономика становится более зрелой. Кроме того, переход к экономическому росту, основанному на потреблении, а не на инвестициях, также указывает на прохождение пика спроса на железную руду. Подтвердить это однозначно пока сложно, поскольку использование вторсырья также зависит от циклических факторов: оно увеличивается при росте маржи, позволяя предприятиям нарастить выпуск выше заявленной производственной мощности.

"Рост поставок железной руды в ближайшие годы будет замедляться, но, по нашим прогнозам, будет достаточным для удовлетворения спроса в Китае. Мы по-прежнему отмечаем структурный профицит предложения в секторе. Однако, если не учитывать сезонные и циклические факторы, стагнирующий импорт сырья в КНР указывает на прохождение пика структурного спроса на него, в том числе из-за растущего потребления вторсырья", - заключает Карстен Менке.