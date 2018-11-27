Евробонды в EUR на 7 лет - "разведка боем" - БКС Глобал Маркетс

"Сегодня Минфин объявил о размещении российских суверенных еврооблигаций, номинированных в евро, на срок 7 лет. Ориентир ставки купона 3% предполагает премию около 250 б.п. к "свопам". Сбор заявок завершится сегодня, расчеты произойдут 4 декабря. Расчеты будут проходить при участии как Euroclear, так и НРД. Параметры размещения допускают выплату купона в рублях. Как сообщают организаторы размещения, заявки превысили EUR 1 млрд на середину дня. Итоги размещения отразят спрос на российский риск в условиях непростой конъюнктуры. Сообщение о размещении российских суверенных еврооблигаций сегодня стало неожиданностью для участников рынка, особенно после того, как давление на российские активы усилилось в понедельник в свете эскалации конфликта России и Украины. Более того, повестка текущей недели насыщена макростатистикой и событиями, что может спровоцировать очередную волну волатильности на глобальных площадках и еще больше охладить аппетит к риску. Наиболее важное событие - саммит G20 в пятницу-субботу (30 ноября-1 декабря). Стоит отметить, что расчеты по новому выпуску намечены на 4 декабря, то есть после саммита. Заседание ОПЕК+ пройдет в Вене 6 декабря (перенесено с 3 декабря). Мы полагаем, что итоги размещения станут индикатором спроса на российский риск, особенно в свете того, что ликвидность на вторичном рынке стала очень низкой. После введения 6 апреля пакета жестких антироссийских санкций на рынке российских еврооблигаций не было ни одного размещения в USD. Две недели назад "Газпром" разместил еврооблигации в евро в объеме EUR 1 млрд с достаточно щедрой премией к рынку. Эмитенты, по всей видимости, готовы к более высокой стоимости долга", - комментируют ситуацию в БКС Глобал Маркетс.