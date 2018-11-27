Сегодня рынок акций может завершить торги в "плюсе" - "Открытие Брокер"

"Отечественный рынок акций, в отличие от американского, может завершить день в "плюсе", так как весьма неплохо корректирует падение днём ранее. Внешняя реакция на события в Керченском проливе оказалась слабой, что снижает риски немедленных и жёстких последствий. Соответственно, есть шанс на то, что событие постепенно отойдёт в прошлое и рынок продолжит торговать другие идеи", - отмечает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.