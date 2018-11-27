Рынок ОФЗ постепенно ослабляет своё негативное влияние на курс рубля - "Открытие Брокер"

"Российская валюта укреплялась вместе с "коллегами по сырьевому цеху". Впрочем, динамика в рубле была более сильной, что также можно связать с ослаблением неожиданно возникших рисков. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4050 рублей. Однодневная ставка MosPrime выросла до 7,75%, недельная - до 7,79%, месячная - до 7,96%. Ставки МБК указывают на повышенный локальный спрос на ликвидность, что может быть признаком подготовки к аукционам ОФЗ. Кроме того, ЦБ РФ проводит во вторник аукционы 7-дневного РЕПО. Плюс стабилизация нефти также успокаивает ситуацию в рубле. Если же внешняя реакция на события в Керченском проливе продолжит оставаться вялой, то вероятность движения пары USD/RUB в сторону 64-65 будет возрастать. Рынок ОФЗ постепенно ослабляет своё негативное влияние на курс. По данным ЦБ РФ, нерезиденты сократили свои вложения в октябре на 46 млрд рублей, снизив долю до 25% (1,807 трлн рублей). Объём рынка увеличился за этот период на 54 млрд рублей. С начала апреля инвестиции нерезидентов сократились на 544 млрд рублей, а доля упала с 34,5% до 25%. Рост объёма рынка за этот период составил 423 млрд рублей", - отмечает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.