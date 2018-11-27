Рубль приостановил темпы укрепления к доллару и евро днем во вторник

Москва. 27 ноября. Доллар США и евро уменьшили утренние темпы снижения, но продолжают слабеть на "Московской бирже" во вторник днем; рубль демонстрирует умеренное восстановление к бивалютной корзине после гэпа при открытии, связанного с отсутствием признаков эскалации российского-украинского конфликта.

Курс доллара США составил 66,82 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 28,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. При этом евро стоил 75,63 руб./EUR1, опустившись на 36,5 копейки. Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подешевела на 31,96 копейки - до 70,785 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 28 ноября на 27,28 копейки, до 66,78 руб./$1, и увеличил курс евро на 5,62 копейки, до 75,6217 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль умеренно укрепляется к доллару и евро на дневных торгах на фоне снижения напряженности в российско-украинском конфликте из-за инцидента в Керченском проливе и отсутствия явных угроз введения связанных с ним новых санкций против России. Определенную поддержку рублю оказывают финальные налоговые выплаты ноября. В среду компании-экспортеры должны перевести в бюджет налог на прибыль объемом около 600 млрд рублей.

В понедельник вечером состоялось срочное заседание СБ ООН по ситуации в Керченском проливе, участники которого призвали РФ и Украину проявить сдержанность и не допустить эскалации кризиса. "Мы настоятельно призываем Россию и Украину воздержаться от любого усиления агрессивных действий или риторики", - в частности, сказала замгенсека ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло, выступая на заседании СБ ООН.

Участники рынков находятся в ожидании саммита G20, который пройдет в Аргентине 30 ноября - 1 декабря, и встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Кроме того, рынки сфокусированы на развитии американо-китайского торгового противостояния и на ожиданиях встречи Д.Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином.

Не исключено, что Соединенные Штаты обложат ввозными таможенными пошлинами еще одну большую группу товаров китайского производства стоимостью $267 млрд, заявил накануне президент США.

"Я намерен дополнительно ввести пошлины на товары стоимостью $267 млрд, если сделка не будет заключена", - сказал он в интервью газете Wall Street Journal. Д.Трамп добавил, что "крайне маловероятно", что он воздержится от того, чтобы повысить пошлины на китайские товары стоимостью $250 млрд с 10% до 25%, о чем просила китайские сторона, если не будет "прорыва".

Нефтяной рынок сохраняет слабые и разнонаправленные изменения. Трейдеры ждут саммита G20 в Буэнос-Айресе на этой неделе и заседания ОПЕК в Вене на следующей.

Цена январских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК повысилась на 0,28% - до $60,73за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на 0,12%, до $51,69 за баррель.

Участники рынка рассчитывают на встречу представителей России и Саудовской Аравии уже на этой неделе - "на полях" саммита G20 в Аргентине, который стартует в пятницу. Предполагается, что они обсудят ситуацию на нефтяном рынке перед встречей ОПЕК, намеченной на 6 декабря.

"Рост рисков геополитического характера (события в Керченском проливе) привели к заметному давлению на наиболее ликвидные российские активы, пользующиеся спросом со стороны нерезидентов (в подавляющем числе подобных ситуаций в этом году выраженное давление наблюдалось в акциях Сбербанка (MOEX: SBER) и на дальнем конце кривой ОФЗ), выход из которых оказывал давление на позиции рубля. При этом, на наш взгляд, излишне драматизировать ситуацию не стоит: реакция западных стран на последние события пока носит сдержанный характер - есть осуждение произошедшего, но стороны активно призывают к деэскалации, и какой-либо сверхжесткой риторики в отношении РФ не наблюдается", - отметил аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаил Поддубский.

"В настоящее время инвесторам остается лишь следить за дальнейшим развитием событий на геополитической арене. В случае эскалации конфликта и усиления негативной западной риторики доллар получит возможность для прохождения в сторону 68 руб./$1, где он находился до того, как рассмотрение новых антироссийских санкций в Конгрессе США получило отсрочку до следующего года. Однако, судя по утренней коррекции валюты на внутреннем рынке, инвесторы пока не слишком верят в негативное развитие событий, поэтому на первый план вновь выходят надежды на встречу лидеров РФ и США в конце месяца, которые позволяли удерживать доллар целую неделю ниже 66 руб./$1", - говорит начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Банк России провел во вторник, 27 ноября, традиционный недельный депозитный аукцион, в рамках которого банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн 358,9 млрд рублей (при лимите 1 трлн 730 млрд рублей) в среднем по ставке 7,47% годовых. На предыдущем аналогичном депозитном аукционе, состоявшемся 20 ноября, банки разместили в ЦБ 1 трлн 636 млрд рублей (при лимите 1 трлн 810 млрд рублей) в среднем по ставке 7,46% годовых.

В целях абсорбирования устойчивой части структурного профицита ликвидности Банк России также провел доразмещения 15-го и 13-го выпусков купонных облигаций (КОБР). Ему удалось разместить бумаги 15-го выпуска на 17 млрд 562,1 млн рублей по цене отсечения 99,948% от номинала. Объем предложения со стороны ЦБ РФ составлял 300 млрд 631,7 млн рублей. Бумаги 13-го выпуска были размещены в объеме 28 млрд 144,9 млн рублей по цене отсечения 99,991% от номинала. Объем предложения со стороны ЦБ РФ равнялся 28 млрд 144,9 млн рублей, объем спроса - 28 млрд 744,8 млн; таким образом, ЦБ РФ удалось полностью разместить 13-й выпуск КОБР.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов выросли во вторник, что в том числе связано с последними налоговыми перечислениями месяца со стороны компаний-экспортеров в бюджет. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" поднялась на 16 базисных пунктов (б.п.) - до 7,75% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок увеличилась на 10 б.п. - до 7,79% годовых. Ставки на сроки 3 и 6 месяцев выросли на 2 б.п. - до 7,96% и 8,43% годовых соответственно, ставка на срок 6 месяцев поднялась на 1 б.п. - до 8,5% годовых.